Megszólalt a herceg: így érzi magát most III. Károly király

Az egész világ megrendült, mikor kiderült, III. Károly rákban szenved. Ugyan a daganatos betegség pontos típusát nem árulták el a palotához közel állók, a király a műtéte óta nem állt a nyilvánosság elé, feladatait a család többi tagja vette át. Köztük legfiatalabb fivére, Eduárd edinburgh-i herceg – írja a Mirror.

A herceg, aki vasárnap ünnepli 60. születésnapját, részleteket árult el bátyja állapotáról. „Jól van szerencsére, és mind nagyon drukkolunk, hogy a továbbiakban is javuljon az egészsége” – közölte Eduárd, aki arról is beszélt, milyen hálásak a rengeteg támogatásnak, amit a család kapott, nagyon meghatotta őket a jókívánságok özöne.

Eduárd és felesége, Zsófia a héten az Egyesült Királyság több városában is helyettesítette a királyt a protokolláris eseményeken, de az is kiderült, III. Károly nem csak pihenéssel tölti a lábadozási idejét: a nyilvánosságot nem igénylő feladatait továbbra is ő végzi, miközben tanácsokkal látja el a rokonait, valamint magánaudienciákat is tart – többek között Algéria és Mauritánia nagykövetét is fogadta az elmúlt napokban. A király mellett Katalin hercegnének is le kellett mondania egy időre a nyilvános szereplésről, Vilmos herceg feleségén komplikált hasi műtétet hajtottak végre.

Eduárd és Zsófia Harry herceg viharos távozása óta kapott egyre nagyobb szerepet a királyi családban, és a visszajelzések alapján elég nagy népszerűségnek örvend a pár. Zsófia a héten, férje születésnapjára készülve vallott a kapcsolatukról: „Eduárd a világ legszeretőbb férje, és nagyon hálás vagyok a lehetőségért, hogy nyilvánosan köszönthetem és dicsérhetem.”