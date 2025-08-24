„Elviszlek magammal” – ez kellett, hogy Nótár Mary beadja a derekát

Hamar megtört a mulatós énekesnő. Nótár Mary nevetve mondott igent.
A rajongók jól ismerik Nótár Mary színpadi oldalát, míg a mulatós énekesnő szeretett kutyusa, Puszi pedig egy egészen más arcát ismeri. Mary legfrissebb videójából pedig kiderül, hogy nevettette meg, illetve olvasztotta meg ünnepelt gazdija szívét Puszika, és érte el, hogy az énekesnő magával vigye a siófoki fellépésére.
A kutyus nemes egyszerűséggel befeküdt Nótár Mary bőröndjébe, félreérthetetlenül jelezve a szándékát. Nem csoda, hogy a mulatós sztár beadta a derekát, és elnevette magát: „Na jól van, elviszlek magammal!”
Nézd meg a videót, amit Nótár Mary az Instagram-oldalán osztott meg: egyszerre tündéri és haláli!
