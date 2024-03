Rettenetes hírt közöltek Katalin hercegnével – tombol a dühtől Meghan Markle

Futótűzként járta be a médiát a hír, miszerint Katalin hercegné nagybátyja, Gary Goldsmith szereplője lesz a Big Brother következő szériájának. A királyi család egész életében arra törekedett, hogy botrányok és intrikák nélkül éljenek, és igyekeztek kerülni minden olyan helyzetet, ami kínos szituációba helyezheti őket. Éppen ezért a mai napig nem tudtak megbocsátani Harry hercegnek és Meghan Markle-nek, amiért Amerikába költözve kiteregették a palota szennyesét. A hírhedt Oprah-interjú csak a kezdet volt, azután Harry könyvet adott ki, amelyben azt ecsetelte, hogy milyen rémségeket kellett elszenvednie fiatal korában.

Katalin hercegné mögött nehéz idők állnak Fotó: Metropol

Meghan sem kegyelmezett férje családjának, a legnagyobb botrányba pedig akkor keveredett, amikor raszsizmussal vádolta Károly királyt és Katalin hercegnét. Katalin megrázkódtatásai azonban nem értek véget. Még mindig lábadozik a súlyos műtét után, most azonban közölték vele a szörnyű hírt: dúsgazdag nagybátyja, Gary Goldsmith úgy döntött, hogy szereplője lesz a Big Brother következő szériájának.

A nézők úgy sejtik, rengeteg családi titkot fog kitálalni a valóságshow-ban, ez azonban nemcsak Katalinnak fájó, hanem Meghan Markle-nek is. Meghan bevételei ugyanis jelentősen estek, ugyanis a Spotify felbontotta vele a szerződést, és több vállalkozása is befuccsolt. Így tehát jövedelmének jelentős részét az teszi ki, hogy a királyi családról árul el bennfentes titkokat, ezt azonban jelentősen veszélyezteti új riválisa. Katalin nagybátyja ugyanis olyan információkkal rendelkezhet, amelyekkel Meghan nem, így tehát most a világ kíváncsi szeme Harry hercegékről Gary nagybácsira fordul – írja a Mirror.