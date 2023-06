Véget ért Meghan Markle álommelója! Ennek nem fog örülni a hercegné

Harry herceg felesége 18 millió dolláros Spotify-szerződése véget ért, mivel az alkalmazás nem hosszabbítja meg azt Meghannal. A beszélgetős műsor 12 epizódig jutott, ennek során különböző híreséggel beszélt a hercegné a nőkkel szembeni sztereotípiákról. Így tehát az első évad után elkaszálták a Meghan Markle szívéhez közel álló beszélgetős műsort.

Az első évadot nem követi több Meghan Markle Spotify-műsorában /Fotó: Spotify

Az Archetípusok című műsorban egyébként olyan sztárok fordultak meg, mint Serena Willams teniszező, Mariah Carey énekesnő, Paris Hilton, vagy Constance Wu színésznő.

A hercegné és a Spotify külön utakon folytatják, miután közös megegyezéssel nem hosszabbítanak szerződést – számolt be róla a The Mirror. A döntést azért is nehéz megmagyarázni, mert a csatorna decemberben elnyerte a legjobb podcast díját a People's Choice Awardon Los Angelesben.