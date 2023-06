„Már nem fűződik hozzá érdeke”: öt év után tragikus véget érhet Meghan és Harry házassága

Több jel is arra mutat, hogy Meghan és Harry házassága nemcsak hullámvölgyben van, de bizony be is fuccsolt. Ilyen jel például az, hogy nemrégiben a herceg egy sztriptízbárban mulatott dekoratív hölgyeket szemlélve, vagy hogy egyetlen családi eseményen sem jelennek meg közösen, nemrégiben pedig Meghan Markle-t kapták lencsevégre, ahogyan férje nélkül bulizik Los Angelesben. Amit azonban Tom Bower bestseller royal-szakértő író állít, az elképesztő.

Meghan és Harry házassága a kezdetektől fogva viharos volt Fotó: YouTube

Tom Bower royal-szakértő életrajzíró, akinek a könyvei mindig a legeladottabb kötetek közé tartoznak. Az egész életét arra tette fel, hogy az angol királyi családot tanulmányozza, éppen ezért sasszemmel látja át azt, hogy milyen szövevényes kapcsolatrendszerben állnak a család tagjai, és hogy milyen a viszony közöttük. Bár Harry és Meghan tagadják, hogy probléma merülne fel a házasságukban, a szakértő teljes magabiztossággal állítja, hogy öt éven belül válás lesz a vége.

A szakember szerint Meghan mindig egy számító, saját érdekeit néző nő volt, és Harryhez is csak azért ment feleségül, mert céljai voltak. Mindvégig egy önös játékot űzött, amelyben Harryt bábuként rángatta, a hercegnek pedig fogalma sem volt a játék létezéséről. A szakértő szerint azért kezdett megromlani a viszonyuk, mert Meghan már mindent megszerzett, amit kívánt, és már nincs rá többé szüksége.

Már nem fűződik hozzá érdeke. Nem látja, mit tehetne még érte, mert már mindent megkapott. Megadta neki a címet és a hírnevet. Mi más kellene még?

– mutatott rá a szakértő, aki szerint Harry is elkezdte megérezni, hogy Meghan elhidegül tőle. Számításai szerint öt éven belül elválnak, ami az egyébként is törött szívű herceget még inkább depresszióba fogja taszítani. Megalázva fog visszakullogni a királyi családhoz Londonba, míg Meghan a gyerekekkel Kaliforniában marad, és élvezi azt a pénzt, amit a palota fizet majd neki egész életében – írja a Daily Star.