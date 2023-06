Drámai vallomást tett Harry herceg a bíróságon: évekig azt hitte, nem is Károly az igazi apja

Sussex hercege beperelte a Mirror Group Newspapers (MGN) vállalatot, amelyhez olyan lapok tartoznak, mint a Daily Mirror, a Sunday Mirror vagy a People magazin. III. Károly király kisebbik fia azzal vádolja a cég újságíróit, hogy azok évekig illegális módszerekkel folytattak nyomozást ellene, állítása szerint még le is hallgatták.

Harry herceg beperelte a bulvárújságokat, komoly dolgokkal vádolja őket

Fotó: Samir Hussein/Getty Images

Harry herceg abban az 55 oldalas, írott vallomásában, amelyben a törvényellenes információgyűjtéssel vádolt MGN médiacsoport ellen tanúskodik, mások mellett azt állítja, hogy ő rá is akkora hatással voltak a bulvárlapokban megjelent cikkek, hogy szeretett édesanyja, Diána hercegnő halála után évekig azt hitte, hogy valójában nem is Károly az vér szerinti apja.

A hétfőn kezdődött tárgyalás első napján még nem vett rész Harry, azonban kedden már ő is megjelent személyesen tanúskodni, így 132 év után ő a királyi család első tagja, aki tanúskodik egy bírósági tárgyaláson.

A jelenleg Amerikában élő herceg azzal vádolta meg a Daily Mirrort, hogy 1996 és 2011 között az újságírói meghekkelték a telefonját. Szerinte ez vezetett az első barátnőjével, Chelsy Davyvel való szakításához is, Harry ügyvédei emellett a bulvársajtót vádolták azzal is, hogy a cikkeik rontották el a kapcsolatát a bátyjával, Vilmos herceggel. Vallomásában a herceg kifejtette, hogy a cikkek nyomán maga is évekig elhitte azt a pletykát, miszerint a valódi biológiai apja nem Károly, hanem James Hewitt, a hadsereg egy őrnagya. Egy 2002. decemberi cikk szerint még a DNS-mintáját is megkísérelték ellopni, hogy elvégezhessék az apasági tesztet.

Abban az időben, amikor 18 éves voltam és az anyámat hat évvel korábban vesztettem el, az ilyen történetek nagyon rombolónak és nagyon valódinak hatottak a számomra. Fájóak, alattomosak, kegyetlenek voltak

– mondta a herceg.

Harry azt is elmondta, hogy csak jóval később, 2014-ben tudta meg, hogy az anyja valójában a születése után találkozott először Hewitt őrnaggyal – írja a The Sun.