RETRO RÁDIÓ

Shawn Mendes eszméletlen bulit tartott a Sziget Fesztiválon! - Fotó

A világsztár már Budapestre érkezésekor kisebb káoszt okozott. A Sziget Fesztiválon viszont lehengerlő hangulatot teremtett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 22:13
Sziget fesztivál Shawn Mendes koncert

A 2025-ös Sziget fesztivál egyik legnagyobb és legjobban várt sztárfellépője a kanadai énekes volt. Shawn Mendes elárulta, hogy Budapest és a Sziget fesztivál különleges helyet foglal el a szívében, és szívesen töltene itt több időt is, sőt, a magyar közönségnek is üzent egy videóban. A csütörtöki, augusztus 7-i napot ő zárta a Nagyszínpadon – írta meg a Bors.

Sziget Fesztivál
Shawn Mendes a 2025-ös Sziget Fesztivál egyik legnagyobb fellépője 

A világsztár egyébként már Budapestre érkezésekor kisebb káoszt okozott, ugyanis akaratán kívül egy kínos, de annál emberibb helyzetbe került – nem jutott be a hoteljébe! A fiatal kanadai énekes hiába próbált visszasurranni a szállodába, hogy elkerülje a rá vadászó rajongókat, a bejárat zárva volt, ő pedig ott találta magát a nyilvánosság előtt. Menekülésre nem volt mód, így Mendes inkább rutinosan és közvetlenül viselkedett: mosolygott, beszélgetett a rajongókkal, és természetesen jó pár közös kép is készült. Egy ilyen felvezetés után aligha meglepő, hogy a Sziget-buli sem volt akármilyen.

Shawn Mendes nem először jár Magyarországon

Shawn Mendes nem először jár Magyarországon és a Szigeten. A sztár egyik posztjában meg is jegyezte, hogy Budapest és a Sziget Fesztivál is különleges helyet foglal el a szívében. "Utoljára évekkel ezelőtt jártam itt, amikor a Szigeten léptem fel – az életem egyik legemlékezetesebb koncertje volt, azóta is emlegetem" – árulta el. 

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu