Friss hírek érkeztek a rákos Károly királyról

Ahogy arról lapunk is korábban beszámolt, III. Károly királynál február elején rákos megbetegedést diagnosztizáltak. Az uralkodó azonban néhány hétnyi pihenés után már újra munkába állt és személyesen találkozott például az angol miniszterelnökkel Rishi Sunakkal. Most kiderült, hogy Károly távollétében Kamilla királyné tartotta a frontot a családból, és több nyilvános megjelenésen egyedül is résztvett, a férje távollétében is. Az idei évben pedig a királyi házaspárnak egy nagyon fontos utazáson kéne résztvennie, ugyanis 2018 óta először látogatná meg az uralkodócsalád Ausztráliát, amelyet nemrég több természeti katasztrófa is sújtott. Az ausztrál miniszterelnök most reményteli közleményt adott ki, amely szerint Károly király idén már olyan állapotban lehet, hogy ő maga is elutazzon a szigetországba.

Károly király már újra munkába állt rákdiagnózisa után /Fotó: AFP

A Metro magazin számolt be róla, hogy Anthony Albanese miniszterelnök az országa egyik tévécsatornájának árulta el, hogy izgatottan várják Károlyék érkezését.

Ausztrália készült a királyi őfelsége lehetséges ausztrál látogatására még idén. A király együttérzését fejezte ki a közelmúltban bekövetkezett természeti katasztrófák által sújtott ausztráloknak, és az országunk is együttérzéséről és támogatásáról biztosította a királyt a rákdiagnózisát követően.

- kezdte beszámolóját a politikus, majd így folytatta -

A királyt, a királynét, és a királyi család bármelyik tagját szívesen látnánk Ausztráliában.

- zárta sorait a miniszterelnök, aki elárulta, hogy az utazás csak és kizárólag attól fog függeni, hogy a király elég jól érzi-e magát az utazáshoz.