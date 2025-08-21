RETRO RÁDIÓ

„Az öngyújtó tele volt gázzal és kirobbant” – Tűz lobbant Somhegyi Krisztiánék otthonában!

A műugró klasszis és ikertestvére gyermekként beigazolta a tézist, hogy egy családban két fiú maga lehet a kénköves, vagyis esetünkben a tüzes pokol, ha a szülők nem figyeli árgus szemmel a két gyereket. Az Exatlonban is szépen szereplő Somhegyi Krisztián és ikertestvére, Kristóf csütörtök este a Szerencsekerékben meséli el az egyik emlékezetes közös csíny részleteit.

somhegyi krisztián TV2 szerencsekerék lakástűz

A TV2 Szerencsekerék című műsorának rajongói már megszokhatták, hogy a műsorvezető, Kasza Tibi mindig alaposan felkészül sztár és civil vendégeiből egyaránt. Ismeri még azokat a titkaikat is, melyeket ők maguk legszívesebben örökre elfelejtenének. A csütörtök esti adás felvételén Somhegyi Krisztián és ikertestvére, Kristóf volt kénytelen magyarázkodni, mivel Tibi úgy értesült, hogy a testvérpár egykor megkísérelte porig égetni a Somhegyi rezidenciát. 

Szerencsekerék
Somhegyi Krisztián ikertestvérével a Szerencsekerék forgatásán vallott szint (Fotó: TV2)

A Szerencsekerék játékosai nem voltak épp mintakölykök 

A történet bizony szervesen összekapcsolható a TV2 sikerműsorának egyik lényeges elemével, vagyis a szerencsével, hiszen különös módon éppen egy öngyújtó volt az, ami eloltotta a kezdődő lakás tűzet. Erről az Exatlon harmadik és All Stars évadában is szereplő sportoló testvére mesélt részletesen, mivel Somhegyi Krisztián első körben terelte a témát.

Én voltam a jobb mindenféle nagyképűség nélkül. Viszont nem kellett egymásnak falazni vagy kimosni a másikat a bajból, mert általában együtt követtük el a csínyeket” – kezdte az ötszörös magyar bajnok műugró. 

A sportoló testvére mindjárt ki is fejtette, milyen csínyre is kell gondolni: 

„Egyszer megpróbáltuk együtt felgyújtani a házat. Csak egy tűzrakás volt a cél, csak bent a szobában. Mindent beledobáltunk egy dobozba, fényképeket, papírdarabokat és begyújtottuk egy öngyújtóval. A baj abból lett, hogy az öngyújtó beleesett a tűzbe, az öngyújtó pedig tele volt gázzal és kirobbant. A robbanás miatt kialudt a tűz, és jött anya, hogy mi történt, de szerencsére csak a radiátor lett kicsit kormos” – mesélte nevetve a Szerencsekerék stúdiójában Kristóf

Szerencsekerék
Somhegyi Krisztián párja helyett testvérével érkezett a Szerencsekerék stúdiójába (Fotó: TV2)

Az, hogy az ikrek ugyanolyan szerencsések voltak-e a játékban, mint azon a bizonyos tűzrakási kísérletben, az kiderül a Szerencsekerék csütörtöki adásából, közvetlenül a Tények Plusz után, a TV2 képernyőjén. 

 

 

