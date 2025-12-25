Tragikus hír érkezett: elhunyt a Jóbarátok színésze

Matthew Perry után újabb színész távozott: 60 éves korában elhunyt Pat Finn amerikai színész. A Jóbarátok mellett olyan népszerű tévésorozatokban szerepelt, mint, a Seinfeld és a A semmi közepén.

Elhunyt Pat Finn Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Családja közölte a szomorú hírt: elhunyt Pat Finn, a Jóbarátok színésze

Az amerikai média szerint a színész hétfőn halt meg Los Angeles-i otthonában, miután feladta a szervezete a rákkal folytatott küzdelmet.

Nevetéssel, szeretettel, családdal és barátokkal töltött csodálatos élet után osztjuk meg a szívszorító hírt Pat Finn haláláról

- közölte a családja.

Finn első televíziós szerepe 1995-ben a George Wendt Show-ban volt, ahol a címszereplő testvérét alakította. 1995 és 1997 között visszatérő szerepet játszott a Murphy Brown című sorozatban is. 1998-ban Joe Mayo szerepét játszotta a Seinfeldben, egy olyan partik szervezőjét, aki a vendégeire hárította a terhes feladatokat.

Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején vendégszerepeket vállalt népszerű sorozatokban, többek között a Férjek gyöngyében, a Jóbarátokban, a Azok a 70-es évek show-ban és a Houseban. Finn talán legismertebb szerepe Bill Norwood volt A semmi közepén című sorozat, amely 2011 és 2018 között nyolc évadon át futott. Filmes szerepei között szerepel az Egyszerűen bonyolult (2009) és a Karácsonyi kutyabalhé 2. (2012).

Finnt felesége, Donna, három gyermeke, valamint szülei és testvérei gyászolják - írja a BBC.