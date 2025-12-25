Tragikus hír érkezett: elhunyt a Jóbarátok színésze
A családja tudatta a lesújtó hírt.
Matthew Perry után újabb színész távozott: 60 éves korában elhunyt Pat Finn amerikai színész. A Jóbarátok mellett olyan népszerű tévésorozatokban szerepelt, mint, a Seinfeld és a A semmi közepén.
Az amerikai média szerint a színész hétfőn halt meg Los Angeles-i otthonában, miután feladta a szervezete a rákkal folytatott küzdelmet.
Nevetéssel, szeretettel, családdal és barátokkal töltött csodálatos élet után osztjuk meg a szívszorító hírt Pat Finn haláláról
- közölte a családja.
Finn első televíziós szerepe 1995-ben a George Wendt Show-ban volt, ahol a címszereplő testvérét alakította. 1995 és 1997 között visszatérő szerepet játszott a Murphy Brown című sorozatban is. 1998-ban Joe Mayo szerepét játszotta a Seinfeldben, egy olyan partik szervezőjét, aki a vendégeire hárította a terhes feladatokat.
Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején vendégszerepeket vállalt népszerű sorozatokban, többek között a Férjek gyöngyében, a Jóbarátokban, a Azok a 70-es évek show-ban és a Houseban. Finn talán legismertebb szerepe Bill Norwood volt A semmi közepén című sorozat, amely 2011 és 2018 között nyolc évadon át futott. Filmes szerepei között szerepel az Egyszerűen bonyolult (2009) és a Karácsonyi kutyabalhé 2. (2012).
Finnt felesége, Donna, három gyermeke, valamint szülei és testvérei gyászolják - írja a BBC.
