Kasza Tibi elmondta véleményét Ördög Nóráról: Erre senki sem számított

A tévé világában ritkán akad olyan szereplő, aki egyszerre szórakoztató, precíz és rendkívüli teherbírásról tesz tanúbizonyságot – Kasza Tibi azonban az elmúlt években bebizonyította, hogy mindhárom tulajdonságban kiemelkedőt nyújt. A népszerű műsorvezető most elárulta, hogy kik azok a kollégák, akik számára példaképként szolgálnak a szakmában.

Kasza Tibi Kísértés házigazdájaként lesz látható hamarosan a tévé képernyőjén (Fotó: TV2 Play)

Kasza Tibi Ördög Nóra és Till Attila nagy rajongója

Kaszának nincs kifejezett példaképe a műsorvezetés terén, van két kolléga, akiknek a munkáját őszinte elismeréssel figyeli:

Tegnap, A Kísértés és az Ázsia Expressz sajtótájékoztatóján egy újságíró megkérdezte tőlem, hogy műsorvezetőként van-e példaképem, és azt feleltem, hogy nincs. De hozzá kellett tennem – mert ez az igazság –, hogy amikor Ördög Nórát és Till Attilát látom dolgozni, mindig megemelem minden kalapom. Elképesztő profizmust, pontosságot és teherbírást mutatnak minden műsorban. Nyugi, Nóri, ezért nem kell rólam jót mondani, nem a viszonzásért csináltam, tényleg így gondolom

– írta Instagram-oldalán.

Szerepeltek már együtt

A három ismert tévés korábban is dolgozott már együtt: legutóbb Az 1 % Klub című kvízműsor kapcsán keringtek róluk pletykák, amikor együtt utaztak Kölnbe. Végül kiderült, hogy a vetélkedő házigazdája Kasza Tibi lett, míg Ördög Nóra és Till Attila vendégként szerepelnek majd a produkcióban. Az Ázsia Expresszben azonban újra kamerák elé áll egyikük: Ördög Nóra személyében, miközben Kasza a másik nagy dobásban, A Kísértésben mutathatja meg, miért tartozik a legjobbak közé.

Kasza Tibi még Ördög Nóra bugyiját is látni vélte

Másik emlékezetes közös szereplésük, mármint Kasza Tibinek és Ördög Nórának a Szerencsekerék című vetélkedőben volt. Ördög Nóra sztárvendégként jelent meg a műsorban. Egy kiélezett pillanatban a házigazda "leleplezte", hogy Ördög Nóra bugyija kilátszott – még a színét is meg tudta mondani –, ami igencsak beszédes és emlékezetes jelenet volt két ismert tévés részvételével. Persze kiderült később, habár Nóri szoknyája rövid volt Tibi csak ugratni próbálta a sztáranyukát.