Nagyszerű hír érkezett, új részekkel folytatódik a Szerencsekerék

Augusztus 8-tól ismét a megújult Szerencsekerék epizódjai várják a TV2 képernyőjén a nézőket. Hétköznap esténként újabb izgalmakkal, féktelen nevetéssel és mesés nyereményekkel folytatódik hazánk ikonikus vetélkedője, Kasza Tibor műsorvezetésével. Ezúttal is az új szerencselány, Balogh Eleni pörgeti majd a betűket, emellett olyan további népszerű sztárvendégek is próbára teszik a szerencséjüket, mint Mihályfi Luca, Lukács Miki, Papp Máté Bence vagy éppen hazánk népszerű humoristái. Ráadásként az elő zenekar is fokozza a bulihangulatot a stúdióban.
Minden hétköznap 19:55-től sosem látott részekkel pörög tovább a Szerencsekerék. A hetedik évad is sok emlékezes pillanattal indította a nyarat: Veres Eszter a műsor történetének eddigi legnagyobb nyereményével, 10,5 millió forinttal távozott a műsorból, de több milliós nyeremény is gazdára talált, többek között az évad egyik sztárvendége, Liptai Claudia is 6 millió forintot zsebelt be.
A számtalan humoros pillanat mellett nem mindennapi történések is színesítették az estéket, többek között Tibi és Eleni egy óriáskígyóval is barátkozott testközelből, Galambos Lajcsi trombitaszóval töltötte be a stúdiót, Tibi tánctudását is megvillantotta a Dancing with the Stars ítésze, Juronics Tamás előtt, míg Eleni Miló Vikivel húzott bokszkesztyűt.
Az újdonságok sora augusztusban folytatódik, további hírességekkel és megunhatatlan hangulattal. A tematikus adások sem maradhatnak el, augusztus 8-án a legendás Família Kft. egykori karakterei is megmérettetik magukat. Juhász Illés, Dzsupin Ibolya és Kárász Zénó idézik fel az egykor népszerű sorozat emlékeit, miközben versenybe szállnak a milliókért is.
Megújult Szerencsekerék - augusztus 8-tól minden hétköznap 19:55-től a TV2 műsorán!
