Nagyszerű hír érkezett, új részekkel folytatódik a Szerencsekerék

Minden hétköznap 19:55-től sosem látott részekkel pörög tovább a Szerencsekerék. A hetedik évad is sok emlékezes pillanattal indította a nyarat: Veres Eszter a műsor történetének eddigi legnagyobb nyereményével, 10,5 millió forinttal távozott a műsorból, de több milliós nyeremény is gazdára talált, többek között az évad egyik sztárvendége, Liptai Claudia is 6 millió forintot zsebelt be.

Augusztus 8-tól visszatér a megújult Szerencsekerék / Fotó: TV2

A számtalan humoros pillanat mellett nem mindennapi történések is színesítették az estéket, többek között Tibi és Eleni egy óriáskígyóval is barátkozott testközelből, Galambos Lajcsi trombitaszóval töltötte be a stúdiót, Tibi tánctudását is megvillantotta a Dancing with the Stars ítésze, Juronics Tamás előtt, míg Eleni Miló Vikivel húzott bokszkesztyűt.



Az újdonságok sora augusztusban folytatódik, további hírességekkel és megunhatatlan hangulattal. A tematikus adások sem maradhatnak el, augusztus 8-án a legendás Família Kft. egykori karakterei is megmérettetik magukat. Juhász Illés, Dzsupin Ibolya és Kárász Zénó idézik fel az egykor népszerű sorozat emlékeit, miközben versenybe szállnak a milliókért is.

Augusztus 8-án a legendás Família Kft. egykori karakterei is megmérettetik magukat / Fotó: TV2

