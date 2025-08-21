RETRO RÁDIÓ

Tarol az influenza a kánikulában: mutatjuk, miért

Jelenleg influenzahullám söpör végig Európán, ami alól Magyarország sem kivétel. A kérdés, hogy miért fázunk meg nyáron?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 13:00
Módosítva: 2025.08.21. 13:08
influenza vírus okai betegség

Sok embernél rendszeresen megjelenik, amint beköszönt a meleg: a nyári influenza.

influenza
Az influenza nyáron sem kíméli a betegeket Fotó: Pexels (képünk illusztráció)

Nagy számban növekedett meg Európában az influenzások száma. Szinte minden sarkon van valaki, aki zsebkendőt húz elő, köhög, tüsszög és kellemetlenül érzi magát a bőrében. A német Robert Koch Intézet kutatást folytatott, hogy az elmúlt évekhez képes milyen tendenciát mutat a betegség. 

Az influenza Németországban jelenleg 3 millió embert gyötör 

A kutatás szerint, azonban idén nem rosszabb a helyzet, mint az előző két évben. A felmérés szerint 100 000 emberre vetítve körülbelül 3500 megfázásos tünet jut. Ezt az elmúlt 32 naptári hétre vonatkozóan elemezte. 2024-ben ez a szám 3300 volt ugyanazon a héten, 2023-ban pedig már 4300.

Az intézet számba vette a nyári influenza öt legfontosabb okozóját. Eszerint.

1. Egyéb vírustípusok nyáron

Míg télen általában a rhinovírusok dominálnak , nyáron az enterovírusok, a coxsackievírusok, az echovírusok és még az adenovírusok is gyakoribbak az influenzaszerű fertőzések okozói. Ezek a vírusok különösen jól terjednek magasabb hőmérsékleten.

2. Tényező: Klímaváltozás

A légkondicionálás, vagy a hirtelen hőmérséklet-változások a forró külső hőmérséklet és a rendkívül hideg beltéri környezet (autók, szállodák, irodák) között megterhelik a légutak nyálkahártyáját. Ha ezek túlságosan kiszáradnak, és a véráramlás gyenge, a vírusok könnyebben bejuthatnak a szervezetbe.

3. Gyengült immunrendszer

Az intenzív napozás, a stressz, az alváshiány vagy a megerőltető fizikai aktivitás gyengíti az immunrendszert, így nagyobb esélyt ad a megfázásos vírusok megtelepedésének.

4. Higiénia és átvitel

Az enterovírusok különösen gyakran érintkezés útján (kéz, szennyezett felületek, ételek) terjednek. A szabadidős tevékenységek, az utazások és az összejövetelek (bulik, nyaralások, nagyszabású rendezvények) gyakoriak, ahol egyszerre sokan vannak, növelve a fertőzés kockázatát.

5. Védekezőrendszer és nyálkahártyák

Az állandó izzadás és lehűlés (nedves fürdőruha, huzat, váltakozó meleg és hideg) gyengíti az orr és a torok nyálkahártyájának természetes védekező funkcióját.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu