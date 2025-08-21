Tarol az influenza a kánikulában: mutatjuk, miért

Sok embernél rendszeresen megjelenik, amint beköszönt a meleg: a nyári influenza.

Az influenza nyáron sem kíméli a betegeket Fotó: Pexels (képünk illusztráció)

Nagy számban növekedett meg Európában az influenzások száma. Szinte minden sarkon van valaki, aki zsebkendőt húz elő, köhög, tüsszög és kellemetlenül érzi magát a bőrében. A német Robert Koch Intézet kutatást folytatott, hogy az elmúlt évekhez képes milyen tendenciát mutat a betegség.

Az influenza Németországban jelenleg 3 millió embert gyötör

A kutatás szerint, azonban idén nem rosszabb a helyzet, mint az előző két évben. A felmérés szerint 100 000 emberre vetítve körülbelül 3500 megfázásos tünet jut. Ezt az elmúlt 32 naptári hétre vonatkozóan elemezte. 2024-ben ez a szám 3300 volt ugyanazon a héten, 2023-ban pedig már 4300.

Az intézet számba vette a nyári influenza öt legfontosabb okozóját. Eszerint.

1. Egyéb vírustípusok nyáron

Míg télen általában a rhinovírusok dominálnak , nyáron az enterovírusok, a coxsackievírusok, az echovírusok és még az adenovírusok is gyakoribbak az influenzaszerű fertőzések okozói. Ezek a vírusok különösen jól terjednek magasabb hőmérsékleten.

2. Tényező: Klímaváltozás

A légkondicionálás, vagy a hirtelen hőmérséklet-változások a forró külső hőmérséklet és a rendkívül hideg beltéri környezet (autók, szállodák, irodák) között megterhelik a légutak nyálkahártyáját. Ha ezek túlságosan kiszáradnak, és a véráramlás gyenge, a vírusok könnyebben bejuthatnak a szervezetbe.

3. Gyengült immunrendszer

Az intenzív napozás, a stressz, az alváshiány vagy a megerőltető fizikai aktivitás gyengíti az immunrendszert, így nagyobb esélyt ad a megfázásos vírusok megtelepedésének.

4. Higiénia és átvitel

Az enterovírusok különösen gyakran érintkezés útján (kéz, szennyezett felületek, ételek) terjednek. A szabadidős tevékenységek, az utazások és az összejövetelek (bulik, nyaralások, nagyszabású rendezvények) gyakoriak, ahol egyszerre sokan vannak, növelve a fertőzés kockázatát.

5. Védekezőrendszer és nyálkahártyák

Az állandó izzadás és lehűlés (nedves fürdőruha, huzat, váltakozó meleg és hideg) gyengíti az orr és a torok nyálkahártyájának természetes védekező funkcióját.