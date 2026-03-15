„Nem tudja, hogy mennyi ideje van hátra” – ezúttal így segít az extrém takarító a 80 éves nyugdíjasnak

A körme alatt piszok volt, víz és villany nélkül, hatalmas szeméttengerben hajtotta álomra a fejét nap mint nap Jaquline, a nyugdíjas asszony, akinek a világhírű extrém takarító, Fodor Barbara segített. A Spanyolországban élő asszonyért a mentőakció már véget ért, ám a halálos beteg nőt Barbara nem hagyja egyedül. Sőt! A magyarok szíve is egyszerre dobban érte!

Az extrém takarító Barbara visszatért a halálos beteg asszonyhoz / Fotó: Beküldött fotó

Kiknek segít az extrém takarító?

Fodor Barbara négy éve oda merészkedik be, ahonnan mások futva menekülnének. Az extrém takarítás az ő mestersége: olyan családoknak pucolja patyolat tisztává az otthonukat, akiket a depressziójuk a mélybe rántott, és emiatt szemetet halmoztak fel az otthonukban.

is segített új életet kezdeni. Éveken át New York angyala volt, hiszen a metropolisz zűrös negyedeiben húzott védőkesztyűt, maszkot és szállt szembe a kosszal és a lomokkal. Tavaly nyár óta viszont Spanyolország lett a főhadiszállása, és ott sem ül a babérjain!

A Clean with Barbie közösségi oldalain több millióan tekintik meg őt, és bizony sorstragédiákból van bőven… Barbara ingyen takarítja a kiválasztottjai otthonát, majd teszi közzé oldalain megrázó történetüket videóiban.

„Ez volt a legdurvább munkám”

Tavaly októberben a magyarok szíve is egyszerre dobbant meg, amikor megismerték a 80 éves Jaquline-t. A nyugdíjas évek óta él a spanyol lakásban, amit sajnos demenciája és halálos betegsége miatt nem tudott rendben tartani. „Negyedik stádiumú végbélrákja van, nincs kezelve a daganata. Spanyolországban nincsenek papírjai, ezért minimális ellást kap, kemót nem” – árulta el Barbara a Metropolnak.

Az asszony embertelen körülmények között élt, mielőtt az extrém takarító jött volna: halmokban álltak a koszos, a penészes ruhák, a szemétkupacok között 2400, vizelettel teli flakont ürített ki.

2400 vizeletes flakon hevert a lakásban szanaszét / Fotó: Beküldött fotó

Ez idő alatt Jaquline volt, hogy kórházba került, ám szerencsére azóta jobban van. Három hét kemény takarítás után az asszony lakása újra patyolat tiszta, és Barbara nem hagyja őt cserben.

Ez volt a legdurvább munkám. Ilyen állapotokkal még sosem találkoztam, mint amilyenek Jaquline-nél voltak. Három hétig takarítottam a lakását, Jaquline szörnyű állapotban volt. Most már három hónapja, hogy végeztem nála. Azóta is eljárok hozzá, amikor látom, hogy már elfogyott az élelmiszere, akkor bevásárolok neki. Virslit, tojást, croissant, édességet, mindenfélét viszek neki. Nem tudja, hogy mennyi ideje van még hátra, igyekszem őt mindenben támogatni, amiben csak tudom

– mesélte boldogan Barbara.