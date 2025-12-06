Lakattal lezárt bárd, szétszórt hamvak a földön: tombolt a skizofrén férfi a lakásában – Fotók
Mintha egy verekedés helyszínére csöppent volna Fodor Barbara. A világhírű extrém takarítót egy bizarr helyre riasztották. Egy skizofréniával szenvedő fiatal férfit ment ki a kosztengerből, ám ahogy haladt beljebb a spanyol lakásban a takarítással, egyre furcsább nyomokat talált szanaszét dobálva.
Sokféle lakásba sodorta az élet Fodor Barbarát a mentőakciói során, de ahova most bemerészkedett, olyan helyen azért ritkán jár… Egy spanyol család riadóztatta, hogy rohanjon hozzájuk, mert nagy a baj: a skizofrén rokonuk szemetet halmozott fel a lakásában, tombolt és ütött mindent, amit ért. Ennek a nyomai máig ott vannak, mégsem azok voltak ott a legfurcsábbak… Az extrém takarító mégis elvállalta az akciót!
Skizofrénnek segít az extrém takarító
A fiatal édesanyának, Barbarának a vérében van a takarítás: angyalként segít azoknak a munkájával, akiket lelkileg a depressziójuk a mélybe rántott és ezért hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel. Az extrém takarító előbb az Egyesült Államokban, egy ideje pedig Spanyolországban nyújt támaszt a nehéz sorsúaknak azzal, hogy ingyen tisztává varázsolja az otthonaikat. Igazi életmentő, hiszen olyan környezetbe merészkedik be, ahova csak kevesek: koszos, penészes, pókok, csótányok és patkányok lakta helyekre. A pokoli körülményekkel csodát művel, a szemét- és kosztenger ellen maszk, tisztítószerek és a kitartása a fegyvere.
Mindig sikerrel jár az akcióiban! Sok családnak adta már vissza az extrém takarító a reményt, amikről rendre beszámolt a Clean with Barbie közösségi oldalain: autista kisfiú és családja, egy egyedülálló anyuka, sőt még egy magyar férfi lakását is patyolat tisztává varázsolta.
Ősszel egy 71 éves spanyol asszony, Jaquline lakását takarította ki, aki embertelen körülmények közé kényszerült. A demens nyugdíjas halálos betegséggel küzd, és már borzalmas fájdalmak gyötörték, amikor Barbara a takarításba belevágott. Bár a lakás tiszta lett, azóta az idős asszony sajnos kórházba került. Jaquline egyik ismerőse, egy ingatlanos fordult most a magyar nőhöz. Látta, hogy milyen profi munkát végzett, és megszakadt a szíve.
Az ingatlanosnak az egyik barátja jutott eszébe, akinek skizofrén testvére van. A férfi erősen gyűjtögető és a skizofrénia tünetei jelentkeztek nála, a férfi szétrombolta a saját otthonát. Olyan súlyos állapotokat hagyott, hogy a nyomokat egyedül nem tudták eltakarítani. Ekkor jött a képbe Barbara! A család Jaquline ismerősén keresztül üzente meg az extrém takarítónak: szükségük van rá. Nem volt kérdés, hogy elvállalja!
„A nappali a legdurvább”
A skizofrén férfiért, aki jelenleg kórházban van, a mentőakció decemberben indult meg. Most már biztos: a lakása patyolat tiszta lesz, ám Barbarának azért akad vele dolga rendesen… A helyen mindenhol a dühöngés lenyomatai látszódnak: véres csempe, szilánkosra tört üvegdarabok a földön, lelakatolt, éles bárd.
Minden fel van borítva, a bútorok széttörve, a vezeték kiszerelve, minden kábel elvágva. A férfinek erős hallucinációi lehettek, a lakásában tombolhatott. Rothadtak a dolgok, éles tárgyak, törött tárgyak vannak a földön.
– mondta lelkesen Barbara.
„Szó szerint minden szét van törve! A lefolyó sem működik, a vízcső nincs benne, a semmibe vezet az út” – fojtatta.
Mintha egy verekedés helyszíne lenne a lakás, mégsem ez ott a legmegrázóbb.
A nappali a legdurvább, egy urna van az asztalon…. A férfi az édesapja hamvait szétszórta a lakásban!
– vallotta be Barbara.
Mutatjuk az urnáról a fotót!
A magyar nő egyelőre nem tudja, meddig fog tartani a takarítás, ám úgy véli, ezúttal azért könnyebb lesz. „Viszonylag könnyebb feladat ezt a helyet rendbe szedni, nincs akkora szemét bent. Tisztává kell pucolni mindent a padlótól a csempéken át mindent. Aztán rendet kell tenni, összerendezi a bútorokat. Nem tudom, hogy a skizofrén férfi visszatér-e oda, de a lakást kitakarítom neki. Legalább így könnyebb lehet neki, ha esetleg visszatér” – zárta szavait.
Barabara korábban egy autista kisfiút segített a takarításával.
