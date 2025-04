Saját szabályát is megszegte: szívbeteg férfin segített Barbi, az extrém takarító

Naponta útra kel New York zűrös negyedeiben Fodor Barbara, hogy segítséget nyújtson a nehéz helyzetben lévőknek. Az extrém takarító New York angyala, és hiába támadják olykor rosszakarói, amiért patkányok és csótányok között dolgozik, ő sosem adja fel, hogy életeket mentsen. Most egy nyugdíjas férfi fordult hozzá, ő pedig nem vacillált – útnak eredt!

Az extrém takarító húsvét előtt segített egy idős férfinak / Fotó: Fodor Barbara

Nem tétovázott az extrém takarító

Barbara olyan személyeknek nyújt támaszt, akiket a depressziójuk, lelki problémájuk a mélybe húzott és szemetet halmoztak fel az otthonukban. Ő az utolsó reményük! Teljesen ingyen vállalja a takarításokat, és minden sikertörténetétől a Clean with Barbie nevű közösségi oldalán beszámol. A többi között Barbi tette rendbe az életét egy 150 kilós édesanyának. Semmi sem tántoríthatja vissza: volt, hogy nagyjából 200 zsák szemetet hordott el egy lakásból. Ezúttal pedig megint próbára tette egy koszos otthon.

Barbara alapszabálya, hogy gyűjtögetőket nem vállal, mert nem tud hatékony segítséget nyújtani nekik.

Nem engednek túl sok mindent kidobni, átnézik a szemetet

– árulta el a Metropolnak a magyar nő. Ezúttal viszont mégis úgy döntött, egy idős gyűjtögető férfinak, Eriknek segít.

Barbara két helyiséget, köztük a konyhát is kitakarította / Fotó: Fodor Barbara

A nyugdíjas komoly megpróbáltatásokon van túl, és Barbi reméli talán megváltozhat az élete. „Többször is volt nyitott szívműtéte. Elég beteges már, és ami még rosszabb, gyűjtöget is mellette. A konyhát és fürdőt takarítottam ki neki” – árulta el az extrém takarító.

Az extrém takarítót szeméthegyek fogadták / Fotó: Fodor Barbara

„Nagyon megérte!”

Április közepén, négy nagyon át küzdött a két helyiséggel. Legalább egy tucat zsák szemetet dobott ki, és riasztó, ami még ott fogadta őt.

Amikor beléptem, nagyon meglepődtem. Iszonyatos egérbűz csapott meg. Rengeteg egész játszadozott a lakásban! Még egy bébiegeret is találtam

– vallotta be Barbi.

Barbara négy nap alatt takarította ki az idős férfi konyháját és fürdőjét / Fotó: Fodor Barbara

A nő két nap alatt takarította ki a lakást és pakolta zsákokba a szemetet, majd újabb két nap volt, mire patyolat tiszta lett a fürdő és a konyha. „Nagyon megérte! Erik nagyon boldog volt. Remélem, ezzel is segíthettem neki, hogy elinduljon a változás útján” – zárta szavait az extrém takarító.