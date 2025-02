„Takaríts, te bolond!” - Rugdosnák, átkozzák: támadják a magyar extrém takarítót

Naponta húz kesztyűt és maszkot, tisztítószerek hadával indul el takarítani a New York-i negyedekbe Fodor Barbara, hogy nehéz sorsú családok életét megmentse. Miközben több millióan szurkolnak neki a Clean with Barbie nevű közösségi oldalain, ahol rendszeresen tölt fel megmentő küldetéséiről videókat, a támogató kommentek között rengeteg habzó szájú hozzászólást is kap az extrém takarító.

Az extrém takarító megvédte magát / Fotó: Metropol olvasó

Támadják az extrém takarítót

Barbara patkányok és csótányok között dolgozik négy éve, 2021-től. A nő életcélja, hogy a szemét és kosz között élő, többségében gyűjtögető, depresszióval küzdő embereket segítse. Az ő mentőmellénye a takarítás, amit teljesen ingyen nyújt a szegényeknek. A 35 éves nőt mégis sok támadás éri emiatt.

Naponta kapok rosszalló kommenteket. Az elején nagyon rosszul érintett, amiket írtak!

- vallotta be a Metropolnak az extrém takarító.

Barbara ragyogóan tiszta otthonná varázsolja a sokszor menthetetlennek tűnő lakásokat, amiért sosem kér pénzt – a közösségi média-bevételeiből tartja fent magát. „Van akit ez a fajta segítség és a netes pénz idegesít! Volt, hogy azt írták nekem, takaríts, te bolond!” - idézte fel az egyik támadó kommentet „New York angyala”.

„Te óriási idióta”

Majomnak, idiótának tartják egyesek, mert szerintük mások munkáját veszi el az ingyen takarításával. A felkavaró hozzászólásokból mutatott néhányat.

Nem tudom vágod-e, hogy mások meg pénzből élnek, és ha mindenkinek ingyen takarítunk, akkor nem lesz a fizetett takarítóknak ügyfele. Te óriási idióta!

- írta az extrém takarító egyik videója alá egy tiktoker, mire egy másik „betegnek” nevezte Barbarát és átkozta őt. „Menj el dolgozni majom! Hátha addig elkapsz egy fertőzést és rájössz, hogy mi a baj a beteg mentalitásoddal” – hangozott el.

Patyolat tisztára takarítja ingyen mások otthonát, ami sokakat zavar / Fotó: Metropol olvasó

Barbarát három évvel ezelőtt feldühítették a támadások, de idővel talált egy módszert, amivel visszavághat nekik.

Nemrég kaptam olyan kommentet, hogy a hozzám hasonlókat megrugdosnák. Aki először kap ilyet, biztos szíven ütné, de én olyan sokat kapok, hogy ma már megtanultam kezelni. Jót nevetek az egészen, ez a fegyverem ellenük!

- mutatott rá az extrém takarító, kiemelve: hiába próbálják őt bántani a kegyetlen szavakkal, ő segíteni fog a bajbajutottaknak.