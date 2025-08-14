Nem csak az augusztus 20-i programok, a lezárások is korábban kezdődnek idén - mutatjuk, hol!

A nemzeti ünnep alkalmából hatnapos ünnepségsorozat lesz a fővárosban, ami augusztus 16-án kezdődik. Emiatt már most hétvégén is lezárásokra kell számítani Budapesten, amik egy része augusztus 23-ig érvényben is marad.
Közzétette a Budapesti Közlekedési Központ, hogy hol kell lezárásokra számítani az augusztus 20-i programok miatt, vagyis, hogy hová és mikortól nem lehet majd autóval behajtani - közölte a rendőrség. Mutatjuk, a város mely részein, mettől meddig lesznek érvényben a különböző korlátozások – a rendőrség pedig készített egy térképet.
A nemzeti ünnepet megelőző hétvégén (augusztus 15-17.) lezárják a budai és a pesti rakpartokat, a Lánchidat, valamint augusztus 18. estétől a Szabadság hidat is. Emellett korlátozásokra kell számítani a budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Margit hídnál és az Erzsébet hídon is - írja a BKK. Mutatjuk adott napokra lebontva, hová nem lehet majd autóval behajtani!
A Margit híd budai irányú, északi oldalán egy forgalmi sávot lezárnak 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig. Emellett lezárják az autós forgalom elől a Lánchidat 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig. Lezárják továbbá
Lezárják a Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, emellett
Most vasárnap lezárják az autósforgalom elől az Országház utcát 4:30-tól augusztus 20-án, szerdán 24 óráig.
Lezárják a Szabadság hidat 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 4:30-ig és a Kós Károly sétányt a Hősök terétől a Hermina útig 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig.
Lezárják a margitszigeti lehajtót 16 órától augusztus 21-én, csütörtökön 8 óráig, valamint a Margit hidat teljes szélességében 16 óra és 22:30 között. Emellett
A közösségi közlekedés is változik az ünnepi programok miatt
Az alábbi járatok menetrendjében, útvonalában lesz némi változás augusztus 15-től 20-ig (a pontos menetrendről a BudapestGO applikációban érdemes tájékozódni):
