Nem csak az augusztus 20-i programok, a lezárások is korábban kezdődnek idén - mutatjuk, hol!

A nemzeti ünnep alkalmából hatnapos ünnepségsorozat lesz a fővárosban, ami augusztus 16-án kezdődik. Emiatt már most hétvégén is lezárásokra kell számítani Budapesten, amik egy része augusztus 23-ig érvényben is marad.

Közzétette a Budapesti Közlekedési Központ, hogy hol kell lezárásokra számítani az augusztus 20-i programok miatt, vagyis, hogy hová és mikortól nem lehet majd autóval behajtani - közölte a rendőrség. Mutatjuk, a város mely részein, mettől meddig lesznek érvényben a különböző korlátozások – a rendőrség pedig készített egy térképet.

A város több pontján lesznek lezárások már most hétvégétől. Fotó: Vida Márton Péter / Mediaworks

Már most hétvégén elkezdődnek a lezárások

A nemzeti ünnepet megelőző hétvégén (augusztus 15-17.) lezárják a budai és a pesti rakpartokat, a Lánchidat, valamint augusztus 18. estétől a Szabadság hidat is. Emellett korlátozásokra kell számítani a budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Margit hídnál és az Erzsébet hídon is - írja a BKK. Mutatjuk adott napokra lebontva, hová nem lehet majd autóval behajtani!

Lezárások augusztus 15-től

A Margit híd budai irányú, északi oldalán egy forgalmi sávot lezárnak 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig. Emellett lezárják az autós forgalom elől a Lánchidat 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig. Lezárják továbbá

  • a Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig;
  • a Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig 22 órától augusztus 16-án, szombaton 6 óráig,
  • a Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába 0 órától augusztus 18-án, hétfőn 24 óráig,
  • az Apáczai Csere János utcában egy forgalmi sávot a Vigadó utca és a Türr István utca között 0 órától augusztus 23-án, szombaton 24 óráig;
  • a budavári Tárnok utcát a Dísz tér és Szentháromság tér között 0 órától augusztus 23-án, szombaton 18 óráig, valamint a Palota utat a sorompónál szintén 0 órától augusztus 23-án, szombaton 18 óráig;
  • Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 20 óráig.

Lezárások augusztus 16-tól, szombattól

Lezárják a Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, emellett

  • a városligeti Konrad Adenauer utat a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig;
  • az Öntőház utcát, Lánchíd utcát, Lánchíd utcai parkolót, Apród utcát, Fátyol utcát, Fogas utcát, Várkert rakpartot, Döbrentei utcát, illetve a Váralja utcát a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig16 órától augusztus 21-én, csütörtökön 22 óráig;
  • és a Kereszt utcát a Krisztina körút és a Czakó utca között 0 órától augusztus 20-án, szerdán 24 óráig.

Lezárások augusztus 17-től

Most vasárnap lezárják az autósforgalom elől az Országház utcát 4:30-tól augusztus 20-án, szerdán 24 óráig.

Lezárások augusztus 18-tól

Lezárják a Szabadság hidat 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 4:30-ig és a Kós Károly sétányt a Hősök terétől a Hermina útig 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig.

Lezárások augusztus 19-től

  • Lezárják a Műegyetem rakpartot teljes hosszéban 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig;
  • a Széchenyi rakpartot a Kossuth Lajos tértől a Széchenyi István térig, illetve a Zoltán utcát a Széchenyi rakparttól az Akadémia utcáig 21 órától augusztus 21-én, csütörtökön 4:30-ig;
  • a XI. kerületi Szent Gellért teret a Budafoki út felé 12 órától augusztus 20-án, szerdán 23:30-ig.

Lezárások augusztus 20-án

Lezárják a margitszigeti lehajtót 16 órától augusztus 21-én, csütörtökön 8 óráig, valamint a Margit hidat teljes szélességében 16 óra és 22:30 között. Emellett

  • az Erzsébet hidat19 órától 23 óráig;
  • a Carl Lutz rakpartot az Id. Antall József rakparttól a Dráva utcáig, Slachta Margit rakpartot az Üstökös utcától a Gróf Esterházy János rakpartig, illetve a Gróf Esterházy János rakpartot a Slachta Margit rakparttól a Mozaik utcáig 16 és 23 óra között;
  • a Szent István Bazilika északi és déli oldalán lévő szervizutat, Szent István teret, Hercegprímás utcát az Arany János utca és a József Attila utca között, Sas utcát az Arany János utca és a József Attila utca között, Bajcsy Zsilinszky út szélső forgalmi sávját az Arany János utca és a József Attila utca között a páros oldalon, József Attila utcát a Bajcsy Zsilinszky úttól a Széchenyi térig és a Széchenyi teret 14 és 20 óra között;
  • a Szent István tér–Zrínyi utca–Október 6. utca–József Attila utca–Széchenyi tér–Zrínyi utca–Szent István tér útvonalat, valamint a Szent István tér–Zrínyi utca–Október 6. utca–József Attila utca–Széchenyi tér–Akadémia utca–Arany János utca–Sas utca–Szent István tér útvonalat 17 órától 20 óráig.

Lezárások augusztus 20-a után

  • Lezárják a Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig augusztus 22-én, pénteken 22 órától augusztus 23-án, szombaton 6 óráig;
  • a Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig augusztus 21-én 22 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig és augusztus 22-én, pénteken 22 órától augusztus 23-án, szombaton 6 óráig;
  • a Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába augusztus 21-én, csütörtökön 6 órától augusztus 23-án, szombaton 6 óráig. 

A közösségi közlekedés is változik az ünnepi programok miatt

Az alábbi járatok menetrendjében, útvonalában lesz némi változás augusztus 15-től 20-ig (a pontos menetrendről a BudapestGO applikációban érdemes tájékozódni): 

  • 2, 2B, 23, 19, 41 villamosok,
  • 8E, 108E, 110, 112, 907, 908, 956, 973, 973A, 16, 16A, 116, 105, 210, 210B,107, 178, 216, 916, 990 buszok.

 

