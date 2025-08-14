Nem csak az augusztus 20-i programok, a lezárások is korábban kezdődnek idén - mutatjuk, hol!

Közzétette a Budapesti Közlekedési Központ, hogy hol kell lezárásokra számítani az augusztus 20-i programok miatt, vagyis, hogy hová és mikortól nem lehet majd autóval behajtani - közölte a rendőrség. Mutatjuk, a város mely részein, mettől meddig lesznek érvényben a különböző korlátozások – a rendőrség pedig készített egy térképet.

A város több pontján lesznek lezárások már most hétvégétől. Fotó: Vida Márton Péter / Mediaworks

Már most hétvégén elkezdődnek a lezárások

A nemzeti ünnepet megelőző hétvégén (augusztus 15-17.) lezárják a budai és a pesti rakpartokat, a Lánchidat, valamint augusztus 18. estétől a Szabadság hidat is. Emellett korlátozásokra kell számítani a budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Margit hídnál és az Erzsébet hídon is - írja a BKK. Mutatjuk adott napokra lebontva, hová nem lehet majd autóval behajtani!

Lezárások augusztus 15-től

A Margit híd budai irányú, északi oldalán egy forgalmi sávot lezárnak 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig. Emellett lezárják az autós forgalom elől a Lánchidat 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig. Lezárják továbbá

a Budai alsó rakpartot a Slachta Margit rakparttól (Üstökös utca) a Dombóvári útig 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig;

a Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig 22 órától augusztus 16-án, szombaton 6 óráig,

a Műegyetem rakpartot a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába 0 órától augusztus 18-án, hétfőn 24 óráig,

az Apáczai Csere János utcában egy forgalmi sávot a Vigadó utca és a Türr István utca között 0 órától augusztus 23-án, szombaton 24 óráig;

a budavári Tárnok utcát a Dísz tér és Szentháromság tér között 0 órától augusztus 23-án, szombaton 18 óráig, valamint a Palota utat a sorompónál szintén 0 órától augusztus 23-án, szombaton 18 óráig;

Táncsics Mihály utcát a Hess András tér és a Bécsi kapu tér között 0 órától augusztus 21-én, csütörtökön 20 óráig.

Lezárások augusztus 16-tól, szombattól

Lezárják a Pesti alsó rakpartot a Carl Lutz rakparttól (Jászai Mari tér) a Közraktár utcáig 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig, emellett

a városligeti Konrad Adenauer utat a Kós Károly sétánytól a Zichy Mihály útig 0 órától augusztus 22-én, pénteken 6 óráig;

az Öntőház utcát, Lánchíd utcát, Lánchíd utcai parkolót, Apród utcát, Fátyol utcát, Fogas utcát, Várkert rakpartot, Döbrentei utcát, illetve a Váralja utcát a Dózsa György tértől (Palota út) az Attila útig16 órától augusztus 21-én, csütörtökön 22 óráig;

és a Kereszt utcát a Krisztina körút és a Czakó utca között 0 órától augusztus 20-án, szerdán 24 óráig.

Lezárások augusztus 17-től

Most vasárnap lezárják az autósforgalom elől az Országház utcát 4:30-tól augusztus 20-án, szerdán 24 óráig.