Itt lesznek mától lezárások a fővárosban

Több helyen is forgalmi változásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások egy része már az augusztus 20-ai tűzijátékhoz kapcsolódik, egy része pedig tervezett felújításokhoz.
A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a Budai alsó rakparton augusztus 14., csütörtök 23:59 és augusztus 22., péntek 06:00 óra között. Ugyancsak lezárás lesz az I. kerületben a Tárnok utcában és a Palota úton augusztus 14., csütörtök 23:59 és augusztus 23., szombat 18:00 óra között, ahogy a Műegyetem rakpartot is lezárják ma éjféltől augusztus 18. éjfélig. A Lánchíd is le lesz zárva mától egészen augusztus 21-én, csütörtökön 04:30-ig és lezárják az I. kerületben a Táncsics Mihály utcát is ma éjféltől augusztus 21., csütörtök 20:00-ig. Ezek mellett pedig sávlezárás lesz az V. kerületben az Apáczai Csere János utcában ma éjféltől augusztus 23., szombat 23:59-ig, illetve a VI. kerületben a Paulay Ede utcát is lezárják ma reggel 7-től egészen augusztus 14., csütörtök 18:00 óráig.
Annak érdekében, hogy Hirohito császár változatlan formában megőrizhesse a hatalmát, 1945. augusztus 14-én meggyőzte a kormányt, hogy Japán fogadja el a feltétel nélküli kapitulációt. Ezt követően Truman amerikai elnök augusztus 14-én kihirdette, hogy véget ért a II. világháború. A harcok azonban itt nem értek véget: egyrészt voltak olyan katonák, akik évtizedekkel később adták csak meg magukat (a legtovább harcoló japán katona Onoda Hiroo volt), másrészt a kapituláció ellenére a szovjetek folyatták a hadmozdulatokat és elfoglalták Port Arthur kikötőjét, megtámadták a koreai japán sereget, elfoglalták Szahalin szigetét, majd szeptember 1-jén a Kuril-szigetek is szovjet fennhatóság alá került.
1952. augusztus 14-e óta ezen a napon tartják a Barlangászok világnapját, mivel ekkor hunyt el egy balesetben Marcell Loubens barlangász: a francia szpeleológus a Pierre-Saint-Martin barlangban, barlangkutatás közben beleesett egy mély üregbe és szörnyethalt.
Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a budai Váralagút tervezője 214 évvel ezelőtt született. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a nulla kilométerkőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője, William Clark csak névrokona.
Enzo Ferrari olasz versenyautó-tervező, a Ferrari autógyár alapítója 1988-ban ezen a napon hunyt el. Húszéves korában már autóversenyző volt, 1938-ban pedig megvált az Alfa Romeo vállalattól és saját autógyárat alapított. Az 1950-es Grand Prix-n már saját tervezésű autót indított. Azóta páratlan rekordgyőzelmek és sok csalódás követte egymást, de a Ferrari napjainkban az egyik legnépszerűbb autómárka.
A koponyeg.hu szerint csütörtök perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.
Augusztus 14-én 18:30-as kezdettel a Pálmaház és az alatta található akvárium medencéinek lakóit lehet meglesni az esti sétán a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Emellett pedig a Rothschild-zsiráfok is megfigyelhetők lesznek az éjjeli lakhelyükön, valamint a vadállatmentési részleg is látogatható lesz, az ottani vezető kalauzolása mellett. Az esti sétáról további részletek itt olvashatók.
