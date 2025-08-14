Itt lesznek mától lezárások a fővárosban

A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a Budai alsó rakparton augusztus 14., csütörtök 23:59 és augusztus 22., péntek 06:00 óra között. Ugyancsak lezárás lesz az I. kerületben a Tárnok utcában és a Palota úton augusztus 14., csütörtök 23:59 és augusztus 23., szombat 18:00 óra között, ahogy a Műegyetem rakpartot is lezárják ma éjféltől augusztus 18. éjfélig. A Lánchíd is le lesz zárva mától egészen augusztus 21-én, csütörtökön 04:30-ig és lezárják az I. kerületben a Táncsics Mihály utcát is ma éjféltől augusztus 21., csütörtök 20:00-ig. Ezek mellett pedig sávlezárás lesz az V. kerületben az Apáczai Csere János utcában ma éjféltől augusztus 23., szombat 23:59-ig, illetve a VI. kerületben a Paulay Ede utcát is lezárják ma reggel 7-től egészen augusztus 14., csütörtök 18:00 óráig.

Többek között lezárás lesz a Lánchídon is Fotó: Máté Krisztián

80 éve ért véget a II. világháború

Annak érdekében, hogy Hirohito császár változatlan formában megőrizhesse a hatalmát, 1945. augusztus 14-én meggyőzte a kormányt, hogy Japán fogadja el a feltétel nélküli kapitulációt. Ezt követően Truman amerikai elnök augusztus 14-én kihirdette, hogy véget ért a II. világháború. A harcok azonban itt nem értek véget: egyrészt voltak olyan katonák, akik évtizedekkel később adták csak meg magukat (a legtovább harcoló japán katona Onoda Hiroo volt), másrészt a kapituláció ellenére a szovjetek folyatták a hadmozdulatokat és elfoglalták Port Arthur kikötőjét, megtámadták a koreai japán sereget, elfoglalták Szahalin szigetét, majd szeptember 1-jén a Kuril-szigetek is szovjet fennhatóság alá került.

Ma van a barlangászok világnapja

1952. augusztus 14-e óta ezen a napon tartják a Barlangászok világnapját, mivel ekkor hunyt el egy balesetben Marcell Loubens barlangász: a francia szpeleológus a Pierre-Saint-Martin barlangban, barlangkutatás közben beleesett egy mély üregbe és szörnyethalt.

A Lánchíd építésvezetője ezen a napon született

Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a budai Váralagút tervezője 214 évvel ezelőtt született. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a nulla kilométerkőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője, William Clark csak névrokona.