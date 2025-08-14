RETRO RÁDIÓ

Itt lesznek mától lezárások a fővárosban

Több helyen is forgalmi változásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások egy része már az augusztus 20-ai tűzijátékhoz kapcsolódik, egy része pedig tervezett felújításokhoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 06:30
ez lesz ma lánchíd lezárás

A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a Budai alsó rakparton augusztus 14., csütörtök 23:59 és augusztus 22., péntek 06:00 óra között. Ugyancsak lezárás lesz az I. kerületben a Tárnok utcában és a Palota úton augusztus 14., csütörtök 23:59 és augusztus 23., szombat 18:00 óra között, ahogy a Műegyetem rakpartot is lezárják ma éjféltől augusztus 18. éjfélig. A Lánchíd is le lesz zárva mától egészen augusztus 21-én, csütörtökön 04:30-ig és lezárják az I. kerületben a Táncsics Mihály utcát is ma éjféltől augusztus 21., csütörtök 20:00-ig. Ezek mellett pedig sávlezárás lesz az V. kerületben az Apáczai Csere János utcában ma éjféltől augusztus 23., szombat 23:59-ig, illetve a VI. kerületben a Paulay Ede utcát is lezárják ma reggel 7-től egészen augusztus 14., csütörtök 18:00 óráig.

lezárás
Többek között lezárás lesz a Lánchídon is Fotó: Máté Krisztián

80 éve ért véget a II. világháború

Annak érdekében, hogy Hirohito császár változatlan formában megőrizhesse a hatalmát, 1945. augusztus 14-én meggyőzte a kormányt, hogy Japán fogadja el a feltétel nélküli kapitulációt. Ezt követően Truman amerikai elnök augusztus 14-én kihirdette, hogy véget ért a II. világháború. A harcok azonban itt nem értek véget: egyrészt voltak olyan katonák, akik évtizedekkel később adták csak meg magukat (a legtovább harcoló japán katona Onoda Hiroo volt), másrészt a kapituláció ellenére a szovjetek folyatták a hadmozdulatokat és elfoglalták Port Arthur kikötőjét, megtámadták a koreai japán sereget, elfoglalták Szahalin szigetét, majd szeptember 1-jén a Kuril-szigetek is szovjet fennhatóság alá került.

Ma van a barlangászok világnapja

1952. augusztus 14-e óta ezen a napon tartják a Barlangászok világnapját, mivel ekkor hunyt el egy balesetben Marcell Loubens barlangász: a francia szpeleológus a Pierre-Saint-Martin barlangban, barlangkutatás közben beleesett egy mély üregbe és szörnyethalt.

A Lánchíd építésvezetője ezen a napon született

Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építésvezetője, a budai Váralagút tervezője 214 évvel ezelőtt született. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a nulla kilométerkőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője, William Clark csak névrokona.

A Lánchíd építésvezetője - és egyben a tervező névrokona - ezen a napon született. Fotó:  Fortepan

A Ferrari alapítója ezen a napon hunyt el

Enzo Ferrari olasz versenyautó-tervező, a Ferrari autógyár alapítója 1988-ban ezen a napon hunyt el. Húszéves korában már autóversenyző volt, 1938-ban pedig megvált az Alfa Romeo vállalattól és saját autógyárat alapított. Az 1950-es Grand Prix-n már saját tervezésű autót indított. Azóta páratlan rekordgyőzelmek és sok csalódás követte egymást, de a Ferrari napjainkban az egyik legnépszerűbb autómárka.

Négy helyen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 09:30-14:00 óra között a Pappas Autóházban (1117. Budapest, Hunyadi János út 6.)
  • 10:00-15:00 óra között a Madarász Irodaparkban (1138. Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.)
  • 12:00-17:30 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Még tovább melegszik ma a levegő

A koponyeg.hu szerint csütörtök perzselő napsütésre van kilátás, továbbra sincsen esély csapadékra. 33 és 40 fok közé melegszik a levegő.

Ismét esti séta lesz az állatkertben

Augusztus 14-én 18:30-as kezdettel a Pálmaház és az alatta található akvárium medencéinek lakóit lehet meglesni az esti sétán a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Emellett pedig a Rothschild-zsiráfok is megfigyelhetők lesznek az éjjeli lakhelyükön, valamint a vadállatmentési részleg is látogatható lesz, az ottani vezető kalauzolása mellett. Az esti sétáról további részletek itt olvashatók.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
