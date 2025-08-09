Vérre menő McLaren-háború, kilenc pont dönt a vb-címről

A 2025-ös Forma-1-es szezon eddig egy rendkívül szoros és izgalmas bajnoki küzdelmet hozott, amelynek főszereplői a McLaren versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris. A nyári szünethez érkezve Piastri mindössze kilenc ponttal vezeti a bajnokságot, miközben a mezőny többi tagja is számos emlékezetes pillanattal járult hozzá az idényhez.

A 2025-ös Forma-1 szezon eddig Oscar Piastri és Lando Norris csatájáról szólt Fotó: AFP

Piastri számára a szezon egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy tudja-e javítani a tavalyinál gyengébb időmérős teljesítményét. Ezt sikerült megfordítania, hiszen négy pole pozíciót is szerzett, és a McLaren pilótapárosából eddig ő volt a kiegyensúlyozottabb. Bár az idény nyitófutamán, hazai közönség előtt hibázott, az ezt követő futamokon sorra hozta az eredményeket, többek között Bahreinben, Szaúd-Arábiában és Miamiban is győzött. Nyugodt, higgadt versenyzését Martin Brundle is kiemelte: szerinte ez fontos fegyvere lehet a szezon hajrájában – írja a Sky Sports.

Norris szintén erős formát mutatott, és három futamgyőzelmével közel maradt Piastrihoz. Bár több időmérőn is apró hibák akadályozták, például Kínában, Bahreinben és Kanadában, így is bizonyította klasszisát, például az esős ausztráliai futamon, valamint amikor Monacóban tökéletes kört rakott össze. A két mclarenes között három komoly pályán zajló csata is volt, amelyek közül mindhármat Norris nyerte.

A McLaren duó mellett Max Verstappen is kiemelkedett, aki több alkalommal is képes volt a mezőny élére kerülni, még akkor is, amikor a Red Bull nem tűnt a leggyorsabb autónak. Japánban és Imolában mutatta meg igazán, mire képes, utóbbi helyszínen Piastri elleni előzését az egyik legemlékezetesebb manőverként emlegetik.

Max Verstappen több alkalommal is képes volt a mezőny élére kerülni Fotó: AFP

George Russell a Mercedes élére lépett Lewis Hamilton távozása után, és fölényesen veri újonc csapattársát, Kimi Antonellit. Hat dobogós helyezést szerzett, köztük egy győzelmet Kanadában, amikor a csapatnak reális esélye nyílt a diadalra. „Jobban vezetek, mint valaha” – mondta magáról Russell, és a számok ezt alátámasztják.

Leclerc uralja a Ferrari házon belüli harcát a Forma–1-ben

A Ferrarinál Charles Leclerc uralja a házon belüli párharcot Hamilton ellen, öt dobogós helyezéssel és egy meglepetés pole-lal a Magyar Nagydíjon. Hamilton ezzel szemben nehézségekkel küzd, saját bevallása szerint is: „Haszontalan voltam” – nyilatkozta a hungaroringi időmérő után. Bár megvillant Kínában, a szezon nagy részében nem találta a megfelelő formát.