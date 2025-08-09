Vérre menő McLaren-háború, kilenc pont dönt a vb-címről

A 2025-ös szezon eddig Oscar Piastri és Lando Norris csatájáról szólt, mindössze kilenc pont választja el őket a nyári szünetben. A Forma-1 rajongói igazi bajnoki drámára számíthatnak az idény hátralévő részében.
A 2025-ös Forma-1-es szezon eddig egy rendkívül szoros és izgalmas bajnoki küzdelmet hozott, amelynek főszereplői a McLaren versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris. A nyári szünethez érkezve Piastri mindössze kilenc ponttal vezeti a bajnokságot, miközben a mezőny többi tagja is számos emlékezetes pillanattal járult hozzá az idényhez.
Piastri számára a szezon egyik legnagyobb kérdése az volt, hogy tudja-e javítani a tavalyinál gyengébb időmérős teljesítményét. Ezt sikerült megfordítania, hiszen négy pole pozíciót is szerzett, és a McLaren pilótapárosából eddig ő volt a kiegyensúlyozottabb. Bár az idény nyitófutamán, hazai közönség előtt hibázott, az ezt követő futamokon sorra hozta az eredményeket, többek között Bahreinben, Szaúd-Arábiában és Miamiban is győzött. Nyugodt, higgadt versenyzését Martin Brundle is kiemelte: szerinte ez fontos fegyvere lehet a szezon hajrájában – írja a Sky Sports.
Norris szintén erős formát mutatott, és három futamgyőzelmével közel maradt Piastrihoz. Bár több időmérőn is apró hibák akadályozták, például Kínában, Bahreinben és Kanadában, így is bizonyította klasszisát, például az esős ausztráliai futamon, valamint amikor Monacóban tökéletes kört rakott össze. A két mclarenes között három komoly pályán zajló csata is volt, amelyek közül mindhármat Norris nyerte.
A McLaren duó mellett Max Verstappen is kiemelkedett, aki több alkalommal is képes volt a mezőny élére kerülni, még akkor is, amikor a Red Bull nem tűnt a leggyorsabb autónak. Japánban és Imolában mutatta meg igazán, mire képes, utóbbi helyszínen Piastri elleni előzését az egyik legemlékezetesebb manőverként emlegetik.
George Russell a Mercedes élére lépett Lewis Hamilton távozása után, és fölényesen veri újonc csapattársát, Kimi Antonellit. Hat dobogós helyezést szerzett, köztük egy győzelmet Kanadában, amikor a csapatnak reális esélye nyílt a diadalra. „Jobban vezetek, mint valaha” – mondta magáról Russell, és a számok ezt alátámasztják.
A Ferrarinál Charles Leclerc uralja a házon belüli párharcot Hamilton ellen, öt dobogós helyezéssel és egy meglepetés pole-lal a Magyar Nagydíjon. Hamilton ezzel szemben nehézségekkel küzd, saját bevallása szerint is: „Haszontalan voltam” – nyilatkozta a hungaroringi időmérő után. Bár megvillant Kínában, a szezon nagy részében nem találta a megfelelő formát.
A középmezőnyben Alex Albon a várakozásokkal ellentétben felülmúlja Carlos Sainzot a Williamsnél, míg Nico Hülkenberg hosszú várakozás után, Silverstone-ban megszerezte első F1-es dobogóját. A Haasnál Esteban Ocon stabil teljesítményt nyújt, az Aston Martinnál pedig Fernando Alonso a szezon első felében pont nélkül maradt, de az imolai fejlesztések óta ismét képes a top tízbe kerülni.
Az újoncok közül Isack Hadjar és Gabriel Bortoleto is bizonyította tehetségét. Hadjar többször verte csapattársát, Liam Lawsont, és komoly jelölt lehet a Red Bull ülésére 2026-ban. Bortoleto pedig a szezon második harmadára gyorsult fel, több Q3-as szerepléssel és pontszerzéssel.
A mezőny végén Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, valamint az Alpine két versenyzője, Franco Colapinto és Jack Doohan küzdenek a formájuk megtalálásával. Tsunoda nehéz helyzetbe került Verstappen csapattársaként, míg Colapinto és Doohan egyaránt pont nélkül zárta az eddigi futamokat.
A nyári szünet után a Holland Nagydíjjal folytatódik a szezon, ahol Piastri és Norris csatája új lendületet kaphat, miközben a mezőny többi része is a lehető legjobb formáját igyekszik hozni a bajnokság hajrájában.
