Tíz pilóta köridejét törölték a Belga Nagydíj után

A Forma–1-es Belga Nagydíj ismét izgalmas fordulatokat hozott, hiszen a futam leintése után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) tíz pilóta köridejét törölte pályaelhagyás miatt. A Spa-Francorchamps pályán rendezett verseny győztese az ausztrál Oscar Piastri lett, aki ezzel már a hatodik futamgyőzelmét aratta az idei szezonban, és 16 pontos előnyre tett szert csapattársa, Lando Norris előtt az egyéni összetettben – írja az Origo.

A Forma–1-es Belga Nagydíj ismét izgalmas fordulatokat hozott Fotó: NurPhoto via AFP

A döntés értelmében többek között Lando Norris, Carlos Sainz és Fernando Alonso is érintett volt a szabálytalanságokban. „A legtöbb szabálytalanságot Carlos Sainz követte el, akinek három körét is törölték” – közölte az FIA. A spanyol pilóta mellett Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Andrea Kimi Antonelli, Franco Colapinto, Alexander Albon és Cunoda Júki is érintett volt.

Bár a köridejük törlésre került, egyikük sem kapott időbüntetést, így a futam végeredménye változatlan maradt. A szabályok világosan kimondják: három figyelmeztetés után fekete-fehér zászló figyelmezteti a versenyzőt, a negyedik szabálytalanság öt, az ötödik tíz másodperces büntetést von maga után. Az időmérő edzésen pedig minden pályaelhagyás automatikusan a kör törlését jelenti.