Ezek a taktikai lehetőségek állnak a csapatok előtt a 2025-ös F1 Belga Nagydíjon

A McLaren látványos fölénye szombaton az időmérő edzésen még nem jelenti azt, hogy könnyű győzelmet aratnak az F1 Belga Nagydíjon. Bár Lando Norris idei negyedik pole-pozícióját szerezte meg, és Silverstone-ban győzött, Spa nem az a pálya, ahol egy-két tizedes előny dönt. A gumikopás, a végsebesség és a kiszámíthatatlan időjárás kulcsszerepet játszhatnak – ami talán jobban kedvez csapattársának, Oscar Piastrinak, aki az élről indulhat, illetve a sprintfutamot megnyerő Max Verstappennek, aki a negyedik rajtkockából vág neki a versenynek – írja a Forma 1.

Lando Norris idei negyedik pole-pozícióját szerezte meg az F1 Belga Nagydíjon időmérőjén Fotó: AFP

A tavalyi verseny két történetet írt: a hivatalos végeredményt és a technikai kizárások krónikáját. Bár George Russell elsőként szelte át a célvonalat, és stratégiai mesterművet mutatott be egyetlen kerékcserével, a mérlegelés után kiderült, hogy az autója 1,5 kilogrammal a minimumsúly alatt volt, így kizárták. A győzelem így Lewis Hamiltoné lett, Piastri és Leclerc állhattak még a dobogóra, mindannyian a medium–hard–hard stratégiát alkalmazva.

Verstappen a medium–hard–medium kombinációval lett negyedik, míg Carlos Sainz a hard–medium–hard taktikát követte. Sergio Pérez kétszer is a mediumot használta, majd két kör erejéig felrakta a lágy gumikat, hogy megszerezze a leggyorsabb körért járó bónuszpontot. Daniel Ricciardo volt az egyetlen, aki tudatosan választotta a lágy gumit a stratégiája részeként, míg Fernando Alonso egyetlen kiállással ért célba (medium–hard), 13. körös cserével.

Idén a Pirelli módosított gumiválasztékkal készül: a C1, C3 és C4 keverékek kerülnek bevetésre, ami kissé eltér a tavalyi C2–C3–C4 felállástól. Az előrejelzések szerint a kétkiállásos verseny lesz a leggyorsabb, elsősorban a soft–medium–medium kombinációval. A Pirelli szerint „ez a stratégia néhány másodperccel gyorsabb, mint az egykiállásos soft–medium, de ez sok tényezőtől függ – például a hőmérséklettől, a tiszta levegőben való haladás lehetőségétől és a gumikopástól.”

Azoknak, akik hátulról indulnak, mint például Leclerc vagy Russell, szintén van esélyük a felzárkózásra, mivel Spa hosszú egyeneseiben nem szükséges kockázatos stratégiákra támaszkodni – a nyers tempó is elég lehet. Ugyanakkor van még egy egykiállásos alternatíva is: a medium–hard taktika, amely 17–23. kör közötti kiállással működhet jól. Papíron lassabb, mint a lágy gumit is használó stratégiák, de ez teljes mértékben attól függ, milyen állapotú pályát kapunk vasárnapra.