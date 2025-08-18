Donald Trump: "Putyin még ma várja a hívásomat"

Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt. Donald Trump a megbeszélés után azt tudatta a sajtó munkatársaival, hogy a megbeszélések után fel fogja hívni az orosz elnököt.
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni
– jelentette ki az amerikai elnök, aki egyúttal kiemelte: Vlagyimir Putyin orosz elnökkel történt megbeszélése után úgy érzi, hogy elérkezhet egy megállapodás.
Trump egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba a konfliktus lezárásáról beszélni.
Az ukrán elnök köszönetet mondott Donald Trump erőfeszítéseiért és hangsúlyozta: a vérontást meg kell állítani. Ezek mellett Zelenszkij egy levelet is átadott, amit a felesége írt Melania Trumpnak, valamint megköszönte a lehetőséget, hogy az európai vezetők is elkísérhették erre a megbeszélésre - foglalta össze a Magyar Nemzet.
Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz
– hangsúlyozta az elnök, valamint hozzátette: ez a háború az ő elnöksége alatt nem történhetett volna meg.
Az ukrán elnök kérdésre válaszolva elmondta: Ukrajnának továbbra is fontosak az amerikai fegyverek, hiszen Európában jelenleg nincs senki, aki megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi elhárító fegyvert tudna szolgáltatni. Ez azonban Ukrajna számára nagyon fontos a jövőbeni biztonság szempontjából. Egy másik kérdés kapcsán Zelenszkij kifejtette, az országnak minden biztonsági garanciára szüksége van: fegyverek, kiképzések és hírszerzési információk.
Az amerikai elnök egyúttal elmondta: segíteni fogja Európát, hogy megfelelő biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának.
Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal.
Lehet hogy sikerül egy háromoldalú találkozót megszervezni ezután. Ha nem, akkor tovább küzdünk
– hangsúlyozta végezetül az amerikai elnök.
