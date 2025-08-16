Donald Trump meghívta Washingtonba az ukrán elnököt

Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak igaza volt, mikor azt mondta, hogy Donald Trump lehet a béke kulcsembere, ugyanis az amerikai elnök nemrég az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal tárgyalt, most pedig kiderült, hogy az ukrán elnököt, Zelenszkijt is meghívta Washingtonba.

Donald Trump / Fotó: AFP

A Magyar Nemzet írja, hogy Zelenszkij maga jelentette be, hogy hétfőn Washingtonba utazik tárgyalni. Donald Trump hívta meg, miután volt egy hosszú és tartalmas telefonbeszélgetésük.

Hétfőn találkozom Trump elnökkel Washingtonban, hogy megvitassuk a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet. Hálás vagyok a meghívásért

– írta Zelenszkij.

Az ukrán elnök leszögezte, hogy Ukrajna készen áll megtenni mindent a békéért, és készen áll egy háromoldalú találkozóra – Donald Trump ötlete volt, hogy üljön össze Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok.