„Ukrajna 800 milliárd dolláros számlát nyújtana be Európának!” – kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését a budapesti Fidesz elnöke.

Szentkirályi Alexandra: A magyarok pénze a magyaroké! Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra ezután a posztját így folytatta:

Az ukrán miniszterelnök szerint az elkövetkező tíz évben csak alapvető működésük fenntartására további 800 milliárd dollárra van szükségük. Ez már önmagában is egy felfoghatatlan összeg, de itt még nincs vége, Julija Szviridenko bejelentése alapján ugyanis ez a pénz nem tartalmazza a hadi és védelmi kiadásokat.

„A fenti összeg majd tízszerese a tavaly év végén nyújtott kölcsönnek. Világosan láthatjuk, sem azt, sem a most kért összeget nem fogják soha visszafizetni, a cech megint Európát sújtja. Brüsszel a magyar emberek nyakába varrna minden terhet. Új adókat vezetnének be és emelnének meg, erre pedig meg is van az emberük: Magyar Péter, aki megszorítócsomagjával finanszírozná az ukrán háború árát. Ezt nem fogjuk hagyni! A magyarok pénze a magyaroké!” – jelentette ki a budapesti Fidesz elnöke.

Íme Szentkirályi Alexandra videója a témában: