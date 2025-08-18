Döbbenet: Agyvérzést kapott Szása, az állatkert kistigrise

Szása nemrégiben lett rosszul, amikor húgával, Lénával játszott a külső tigriskifutóban – írja a Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook bejegyzésében.

Szása agyvérzést kapott. Gyógyulása kérdéses a kistigrisnek (képünk illusztráció)

Szása gyógyulása kérdéses

A hírek szerint folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát, de még kérdéses Szása gyógyulása.

A kistigris több vizsgálaton átesett, többek közt CT és MRI vizsgálaton. Az eredmények sajnos nem túl biztatóak. Sorozatos epilepsziás rohamok következtében a hím kistigris agyvérzést kapott. Az állatkert hírei szerint, még nincs túl a nehezén.

Orvosaink mindent megtesznek, folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát

– írták.