Döbbenet: Agyvérzést kapott Szása, az állatkert kistigrise

Sorozatos epilepsziás rohamok következtében Szása, a Fővárosi Állatkert hím kistigrise agyvérzést kapott
Szása nemrégiben lett rosszul, amikor húgával, Lénával játszott a külső tigriskifutóban – írja a Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook bejegyzésében.
A hírek szerint folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát, de még kérdéses Szása gyógyulása.
A kistigris több vizsgálaton átesett, többek közt CT és MRI vizsgálaton. Az eredmények sajnos nem túl biztatóak. Sorozatos epilepsziás rohamok következtében a hím kistigris agyvérzést kapott. Az állatkert hírei szerint, még nincs túl a nehezén.
Orvosaink mindent megtesznek, folyamatos orvosi ellátás mellett állandóan felügyelik állapotát
– írták.
