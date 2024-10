Meghamisították az állatkert Facebook-oldalát: ezreket vertek át az adathalászok – Durva részletek

Nem szeretnénk, ha a csalók bárkinek is anyagi kárt vagy csalódást okoznának! Ezért ahol csak lehet, igyekszünk felhívni a figyelmet a kamuprofilra, hogy lehetőleg senki ne dőljön be az átverésnek. Hivatalos Facebook-oldalunkon már a múlt héten szerdán közzétettünk egy figyelmeztetést, tehát még aznap, amikor az álprofil aktív lett, és hirdetni kezdték a „nyereményakciónak” álcázott csalást. Azóta egy újabb figyelmeztetés is kikerült, de ugyanezt a célt szolgálja ez a honlaphír, illetve a ma kiküldött sajtóközleményünk is, amelyben a médiumok segítségét kérjük, hogy minél több embert figyelmeztethessünk.

Természetesen a Facebook felé is jelentettük a csaló oldalt, de a korábbi tapasztalatok alapján az üzemeltető csak hetek múlva, többszöri és több irányból történő jelzés után szokta eltávolítani az ilyen megtévesztő oldalakat.

2023 áprilisában egyébként egy igen hasonló álprofillal próbálták meg becsapni az internetezőket az ismeretlen elkövetők. Sőt, az elmúlt hónapokban hasonló próbálkozások voltak több más állatkert, többek között a Bécsi Állatkert közönségének átverésére is.

Ha bárkinek kétsége lenne, hivatalos Facebook-oldalunk címe: www.facebook.com/allatkert. Ami itt található, azt valóban mi tettük közzé.”