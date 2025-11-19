„Van-e élet a halál után?” - fontos kérdésre keresi a választ Orbán Viktor
Sejtelmes bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök.
Orbán Viktor nemrégiben egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. A poszt igen sejtelmes.
Orbán Viktor: „Ebből mi lesz!”
A miniszterelnök Facebook-oldalán megosztott képen egy fotó látható, középen Orbán Viktor, a szélén pedig két ember sziluettje. Felettük a következő szöveg olvasható: „Ebből mi lesz!”
Van-e élet a halál után?
- olvasható a kormányfő szűkszavú bejegyzésében.
