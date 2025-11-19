RETRO RÁDIÓ

„Van-e élet a halál után?” - fontos kérdésre keresi a választ Orbán Viktor

Sejtelmes bejegyzéssel jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.19.
üzenet élet a halál után Orbán Viktor

Orbán Viktor nemrégiben egy friss bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. A poszt igen sejtelmes.

Orbán Viktor egy fontos kérdésre keresi a választ Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: „Ebből mi lesz!”

A miniszterelnök Facebook-oldalán megosztott képen egy fotó látható, középen Orbán Viktor, a szélén pedig két ember sziluettje. Felettük a következő szöveg olvasható: „Ebből mi lesz!”

Van-e élet a halál után?

- olvasható a kormányfő szűkszavú bejegyzésében.

 

