Hadházy újra cirkuszol, ahelyett hogy a zuglói korrupciós ügyével foglalkozna

Hadházy Ákos egy hónapja bejelentette, hogy abbahagyja a tüntetéssorozatait. Ezt arra hivatkozva tette (burkoltan ugyan), hogy már nem érdekelnek senkit a budapesti közlekedést megbénító megmozdulásai. Ekkor még közösségi oldalán is arról tájékoztatta a követőit, hogy ő maga ugyan ki fog menni a Ferenciek teréhez, de egyedül tart majd ott utcai "fogadóórát."

Hadházy Ákos ismét megbénította a főváros közlekedését. Fotó: Metropol

Tegnap este azonban Hadházy ismét megszegte azt az igéretét azzal kapcsolatban, hogy nem fogja többé akadályozni a budapesti autósokat a közlekedésben. Ugyanis a híveivel együtt újra a Ferenciek terénél gyűlt össze, akikkel közösen az út közepén tiltakozott, miközben az autósok megpróbáltak volna haza jutni a munkából, viszont ezt annak az alig néhány tucat embernek köszönhetően nem tudták megetnni, akik Hadházy Ákos vezetésével újra botrányt csináltak a fővárosban.

Tegnap este megint semmibe vették az autósokat Hadházy hívei. Fotó: Beküldött

A Metropol egyik olvasója, András épp a helyszínen volt, mikor a tüntetők felvonultak a zebrára.

Az autósok folyamatosan dudáltak, volt aki felháborodottan kiabálta, hogy haza szeretne menni.

- mesélte András, majd hozzátette, hogy számos kocsi kénytelen volt visszafordulni, így csak kerülővel tudta elérni az úticélját.

Ráadásul ezek után a botránypolitikus még a közösségi oldalán kérkedett az újabb felháborító megmozdulásával.

Hadházy Ákos minden mással foglalkozik, csak a zuglói korrupciós ügyével nem

Múlt héten hozta nyilvánosságra Radics Béla a Fidesz zuglói képviselő jelöltje azt a dokumentumot, amelyből kiderül, hogy Hadházy Ákos a zuglóiakkal fizetteti ki Kovács Áron Andrást, azt a férfit aki a politikus propagandistája. Ugyanis Kovács több mint 5 millió forintos kommunikációs megbízást kapott a zuglói önkormányzattól, azzal a céllal, hogy így készítsen tartalmakat a Hadházy megmozdulásairól.

A botrányt viszont annál jobban szereti. Mindegy, hogy igaz vagy sem, létező zebra vagy sem – a lényeg, hogy legyen cirkusz. De az kiabál a legjobban, akinek a legtöbb vaj van a fején

- mondta Radics Béla azon a sajtótájékoztatón, ahol nyilvánosságra hozta Kovács Áron András megbízási szerződését. Ezután pedig megjegyezte, hogy ami másnál bűn, az Hadházyéknál munkaköri leírás.