Hadházy újra cirkuszol, ahelyett hogy a zuglói korrupciós ügyével foglalkozna
A korábban beígért visszavonulás ellenére újra káoszt okozott a belvárosban a tiltakozók egy csoportja. Hadházy Ákos ezúttal is híveivel együtt bénította meg a főváros forgalmát, miután ismét a Ferenciek terén vonultak az úttestre. Az autósok tehetetlenül ültek a dugóban, miközben sokan csak haza szerettek volna jutni a munkából.
Hadházy Ákos egy hónapja bejelentette, hogy abbahagyja a tüntetéssorozatait. Ezt arra hivatkozva tette (burkoltan ugyan), hogy már nem érdekelnek senkit a budapesti közlekedést megbénító megmozdulásai. Ekkor még közösségi oldalán is arról tájékoztatta a követőit, hogy ő maga ugyan ki fog menni a Ferenciek teréhez, de egyedül tart majd ott utcai "fogadóórát."
Tegnap este azonban Hadházy ismét megszegte azt az igéretét azzal kapcsolatban, hogy nem fogja többé akadályozni a budapesti autósokat a közlekedésben. Ugyanis a híveivel együtt újra a Ferenciek terénél gyűlt össze, akikkel közösen az út közepén tiltakozott, miközben az autósok megpróbáltak volna haza jutni a munkából, viszont ezt annak az alig néhány tucat embernek köszönhetően nem tudták megetnni, akik Hadházy Ákos vezetésével újra botrányt csináltak a fővárosban.
A Metropol egyik olvasója, András épp a helyszínen volt, mikor a tüntetők felvonultak a zebrára.
Az autósok folyamatosan dudáltak, volt aki felháborodottan kiabálta, hogy haza szeretne menni.
- mesélte András, majd hozzátette, hogy számos kocsi kénytelen volt visszafordulni, így csak kerülővel tudta elérni az úticélját.
Ráadásul ezek után a botránypolitikus még a közösségi oldalán kérkedett az újabb felháborító megmozdulásával.
Hadházy Ákos minden mással foglalkozik, csak a zuglói korrupciós ügyével nem
Múlt héten hozta nyilvánosságra Radics Béla a Fidesz zuglói képviselő jelöltje azt a dokumentumot, amelyből kiderül, hogy Hadházy Ákos a zuglóiakkal fizetteti ki Kovács Áron Andrást, azt a férfit aki a politikus propagandistája. Ugyanis Kovács több mint 5 millió forintos kommunikációs megbízást kapott a zuglói önkormányzattól, azzal a céllal, hogy így készítsen tartalmakat a Hadházy megmozdulásairól.
A botrányt viszont annál jobban szereti. Mindegy, hogy igaz vagy sem, létező zebra vagy sem – a lényeg, hogy legyen cirkusz. De az kiabál a legjobban, akinek a legtöbb vaj van a fején
- mondta Radics Béla azon a sajtótájékoztatón, ahol nyilvánosságra hozta Kovács Áron András megbízási szerződését. Ezután pedig megjegyezte, hogy ami másnál bűn, az Hadházyéknál munkaköri leírás.
Az ügyről Zugló jelenlegi polgármestere, Rózsa András és Hadházy Ákos a botrány kitörése óta feltűnően hallgatnak.Hadházy minden mással foglalkozik csak ezzel az üggyel nem, valamint a hallgatásával beismerte, hogy rendszerszintű korrupciós ügybe keveredett Zuglóban.
A politikus arról sem beszél, miért volt szükség arra, hogy a propagandistájának április óta legyen szerződése a zuglói önkormányzattal. Hadházy nemcsak, hogy megpróbálja eltitkolni az egész ügyet, még egy posztot sem írt erről a közösségi oldalán, ahol minden nap tölt fel egy újabb bejegyzést. Persze nem Zuglóval, hanem azzal kapcsolatban, hogy nem létező zebrákat kerget vidéken és megbénítja a közelekdést Budapesten.
