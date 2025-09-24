RETRO RÁDIÓ

Harangozásért támadták meg Hadházy Ákos tüntetői a papot

A baloldali tüntetők már az egyházzal szemben is mindent megengednek maguknak. Hadházy Ákos tüntetői megrohamozták a Belvárosi Ferences templom kapuját, ahol egy pap egymaga próbálta elmagyarázni, miért van szükség harangszóra egy templomban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.24. 16:31
Hadházy Ákos Rétvári Bence Ferenciek tere

Hadházy Ákos baloldali politikus keddi partizánkodása közben lejött a pódiumról, hogy a Belvárosi Ferences templomra fordítsa a követői figyelmét. Hadházy ugyanis úgy vélte, a harangozás zavarja az egyre fáradó tüntetését. Az értetlenkedő tömeg nehezen tudta elfogadni, miért kell egy templomban mise idejében harangozni, a papnak egyedül kellett megvédenie magát az agresszív tüntetőkkel szemben. A  felkavaró esetről videó is készült. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook videóban foglalta össze a történteket. 

Hadházy Ákos tüntetői rátámadtak egy szerzetesre, mert harangoztak egy templomban
Hadházy Ákos nem értette, miért harangoznak egy templomban. Fotó: Kovács Dávid / Bors

Hadházy Ákos tüntetői sem értették, miért harangoznak egy templomban, ezért zaklatták a papot

A videóban Rétvári Bence a Ferenciek terén számolt be arról, miért is történt ez az agresszív fellépés Hadházyék részéről. Felháborodottságuk oka az volt, hogy a templomban harangoztak.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is feltett egy videót az esetről, ahol már maga az agresszív fellépés és a provokáció is látszik. A videóban hallható, hogy a pap megpróbálja megértetni a tömeggel, hogy a harang a szentmise kezdetét jelzi. Hadházy Ákos egyből azt feltételezte, hogy a tüntetést akarták megzavarni a harangozással, holott minden hétköznap este fél hétkor misét tartanak ott, a szentmise kezdetét pedig évszázadok óta a harangszó jelzi.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
