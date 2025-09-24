Rétvári Bence: Hadházyék rátámadtak egy papra, amiért harangozott

„Elég az erőszakból!” – üzente a politikus.
Érthetetlen és döbbenetes dolog történt kedden Budapesten, a Ferenciek terén. Ennek kapcsán posztolt videót Rétvári Bence országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.
Itt vagyunk a Ferenciek terén, ahol tegnap Hadházy Ákosék egy ferences szerzetesre támadtak. Az volt a bűne, hogy harangozott. Hogy egy templomban harangoztak. Ezért agresszíven rátámadtak. Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak, növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani
– mondja videójában az államtitkár.
