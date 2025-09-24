Ilyen a rendszerváltás óta nem volt – bűncselekményt követhetett el Ruszin-Szendi Romulusz a fegyvertartással

Egy gyűlésre fegyverrel bemenni komoly bűncselekmény és súlyos jogi következményei lehetnek. Ruszin-Szendi Romulusz a felvételek és Magyar Péter beismerése alapján valóban fegyverrel ment el a szimpatizánsai közé, Rétvári Bence szerint ehhez hasonló a rendszerváltás óta nem volt.
A tokatábornokként is ismert Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános fegyverviselését Magyar Péter is megerősítette. A bukott vezérkari főnökről a felvételen is látszik, hogy fegyverrel az oldalán járt egy szeghalmi gyűlésen. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Mokka stúdiójában szerda reggel kiemelte, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen. Ha a vizsgálatok során beigazolódik, hogy valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál, az komoly bűncselekménynek minősül és jogi következményei is lehetnek.
Bár a baloldali sajtó szerint csak „ráncot vetett” az inge, a felvételeken egyértelműen kirajzolódik a fegyver Ruszin-Szendi Romulusz kabátjában. A felvételek alapján a volt vezérkari főnök fegyverrel jelent meg a szeghalmi lakossági fórumon és más rendezvényeken is. Az üggyel kapcsolatban rendőrségi közlemény jelent meg, amelyben arról tájékoztattak, hogy a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást és vizsgálatot indított. Ruszin-Szendi fegyverét lefoglalták.
Rétvári Bence államtitkár a Mokka stúdiójában fejtette ki, hogy ehhez hasonló a rendszerváltás óta nem volt. Eddig nem kellett külön kiemelni, hogy egy gyűlésre nem szabad fegyverrel menni, most mégis szükség van erre.
A rendszerváltás óta nem volt ilyen, hogy valaki fegyverrel ment egy ilyen gyűlésre. Minden gyűlésnek békésnek kell lennie, ehhez van joga mindenkinek. A békés jellegét a gyűléseknek az is adja, hogy sem robbantószerrel, sem vegyi anyaggal, sem fegyverrel nem mehet oda senki
– magyarázta Rétvári. Kiemelte azt is, hogy ha valaki elmegy egy ilyen gyűlésre, úgy készül, hogy ez egy békés esemény lesz. Az államtitkár tájékoztatott, hogy a BTK-ban is van ilyen tényállás, ha valaki mégiscsak fegyverrel megy oda, megszegi a vonatkozó jogszabályokat, ez pedig bűncselekmény.
Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélye, melyet sajtóinformációk alapján már megvontak tőle, az államtitkár szerint nem terjed ki minden helyzetre. Ennek korlátaira hívta fel a figyelmet Rétvári; ilyen eseményekre ugyanis nem viheti magával a fegyvert.
Kósa Lajos a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke kedden határozati javaslatot nyújtott be. Ebben állást foglalnak a politikában egyre inkább elburjánzó erőszak és megfélemlítés ellen. Elképzelhető, hogy a fegyvertartást illetően is szigorítások lesznek.
Itt megálljt kell parancsolni. Dél-Amerikában, ha valaki egy fórumra fegyverrel megy, az nem érdekel senkit. Ezt Magyarországon el kell utasítani. Senki nem gondolt a rendszerváltáskor arra, hogy ilyesmi előfordulhat. Ha bebizonyosodik, hogy valóban fegyverrel érkezett, ez vétség és egy évig terjedő szabadságvesztéssel járhat. A fegyverét azóta lefoglalták, sor kerülhet arra, hogy visszavonják az engedélyét. Az erőszakosság tárgyi megnyilvánulása az, amit vissza kell fogni
– mondta Rétvári Bence, akinek szavait a Ripost idézte.
