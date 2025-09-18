RETRO RÁDIÓ

Rétvári Bence elárulta: ezért intézkedett ma a rendőrség Ruszin-Szendi fegyverügyében

Fegyverrel ment az emberek közé, írta a belügyi államtitkár.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 12:32
fegyverviselés engedély Magyar Péter Ruszin-Szendi Romolusz rendőrség

Ezt írta belügyi államtitkár:

A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé. A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult. Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel? Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy „viszket a tenyere” – és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá. Ez lenne a Tisza „szeretetországa” Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…?!

- idézi a Rétvári Bence Facebook-posztját a Ripost.

 

