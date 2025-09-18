Rétvári Bence elárulta: ezért intézkedett ma a rendőrség Ruszin-Szendi fegyverügyében

A rendőrség ma intézkedett Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében, mert fegyverrel ment az emberek közé. A Tisza politikusa fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényen, az emberek között. Ezt maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is elismerte. A rendőrséghez több feljelentés érkezett, ezért az eljárás megindult. Ki tudja, hányszor történt meg, hogy civilek, köztük gyerekek és idősek között járt-kelt fegyverrel? Közben rendszeresen fenyeget, erőszakot vizionál, újságírókat lökdös, és olyan kijelentéseket tesz, mint hogy „viszket a tenyere” – és meg is tudná csinálni, mert ki van képezve rá. Ez lenne a Tisza „szeretetországa” Fegyveres politikusok, uszítás, erőszak, akasztás…?!