Most érkezett: visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét

Az ATV közölte, hogy a forrásaik szerint a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét. Csütörtökön reggel rendőrök jelentek meg a volt vezérkari főnök otthonánál, később a közösségi oldalán mondta el, hogy mi történt.

Visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét Fotó: MW

Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet

– írta Ruszin-Szendi Romulusz.

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelent meg egy fórumon, ezzel sokakat felháborítva.