Orbán Viktor: Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni

Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha. Indítjuk a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a tiszapartig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak. Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani? Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert létre akartunk hozni egymillió munkahelyet. Az ellenfeleink azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk. Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert csökkenteni akartuk a családok rezsiköltségeit. Az ellenfeleink azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk. Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes CSED és GYED, SZJA mentesség a három- majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény. Az ellenfeleink megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat. Ha az emberek velünk lesznek, megint meg fogjuk csinálni. Újra és újra. Magyarországért és a magyar családokért. A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába