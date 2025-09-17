Nem tudtak tovább hárítani: igen, fegyver volt Ruszin-Szendinél!

Ruszin-Szendi Romulusz a saját támogatói közé ment fegyverrel. Magyar Péter bizalmasa mindeközben arról beszélt, hogy viszket a tenyere...
Egy találós kérdéssel is felérne, hogy ki az, aki lőfegyverrel az oldalán megy a saját híveinek tartott lakossági fórumra és közben olyanokat mond, hogy viszket a tenyere. A választ mindannyian jól tudjuk, nem másról van szó, mint a Tisza Párt vezető arcáról, Magyar Péter bizalmasáról, az újságírókat lökdöső Ruszin-Szendi Romuluszról.
De Ruszin-Szendinek nem ez volt az egyetlen, fegyverekről szóló botrányos mondata. Korábban azt is mondta:
Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez...
Amint arról beszámoltunk, futótűzként kezdett terjedni a neten egy felvétel, amin az látik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egy tiszás lakossági fórumon fegyvernek látszó tárggyal az oldalán szerepelt. A Tisza Párt sűrű csendbe burkolódzott, a baloldali kormányellenes média pedig már majdnem kimosdatta a Toka Tábornoknak is nevezett bukott vezérkari főnököt, amikor
Magyar Péter ledobta az atombombát, nem tudta tovább elhallgatni, és beismerte: igen, fegyver volt nála...
Ezt követően az összes gúnyolódó és hárítani akaró cikket át kellett írni az ellenzéki oldalon, és a Tisza Párt kommunikációs csapatának is komoly fejtörést okozott a pártelnök beismerő vallomása.
Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta! Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést, és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete. Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat! A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont.
– jelezte szerda reggeli posztjában Orbán Viktor, akinek szavait a Ripost idézte.
