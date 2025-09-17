Orbán Viktor ezt mondta a levitézlett Ruszin-Szendiről: Távoznia kell a közéletből!

Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában!
„Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!” – jelezte szerda reggeli posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. „Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést, és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete” – jelentette ki a kormányfő.
„Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat! A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont” – jelentette ki Orbán Viktor.
Mint ismert, Ruszin-Szendi Romuluszról előkerült egy felvétel, amelyen látható, hogy fegyvernek látszó tárgyat visel az inge alatt, egy lakossági fórumon. A Tisza Párt szakértője és Magyar Péter is megszólalt az esetről, először összevissza beszéltek, láthatóan nem tudják eldönteni, hogy mit hazudjanak a témában. Aztán jött a beismerő vallomás!
„Valóban volt nála fegyver” – mondta váratlanul szó szerint Magyar Péter, amikor a Tisza Párt barcsi fórumán arról kérdezték, igaz-e hogy Ruszin-Szendi a leszerepelt vezérkari főnök egy jól látható pisztolytársával oktatta korábban a a párt propagandistáit.
Előbb ő is „fegyvernek látszó tárgyat” emlegetett, mint a Ruszint mentegetni próbáló dollármédia, de aztán elszólta magát:
„Valóban volt nála fegyver.”
Korábban maga Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, erre jött Magyar Péter, és a keddi fórumán Barcson kijelentette, a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel először a figyelmet az „őszinte beismerő vallomásra”.
Fotók és videók is bizonyítják egyébként, hogy a zakója alatt egy fegyvert viselt Ruszin-Szendi, kár is lett volna tagadni – olvasható a Riposton.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.