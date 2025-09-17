Orbán Viktor ezt mondta a levitézlett Ruszin-Szendiről: Távoznia kell a közéletből!

„Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!” – jelezte szerda reggeli posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. „Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést, és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete” – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor: Szégyen és gyalázat! A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. (Fotó: NurPhoto via AFP)

„Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat! A Tisza Párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont” – jelentette ki Orbán Viktor.

Mint ismert, Ruszin-Szendi Romuluszról előkerült egy felvétel, amelyen látható, hogy fegyvernek látszó tárgyat visel az inge alatt, egy lakossági fórumon. A Tisza Párt szakértője és Magyar Péter is megszólalt az esetről, először összevissza beszéltek, láthatóan nem tudják eldönteni, hogy mit hazudjanak a témában. Aztán jött a beismerő vallomás!

„Valóban volt nála fegyver” – mondta váratlanul szó szerint Magyar Péter, amikor a Tisza Párt barcsi fórumán arról kérdezték, igaz-e hogy Ruszin-Szendi a leszerepelt vezérkari főnök egy jól látható pisztolytársával oktatta korábban a a párt propagandistáit.

Előbb ő is „fegyvernek látszó tárgyat” emlegetett, mint a Ruszint mentegetni próbáló dollármédia, de aztán elszólta magát:

„Valóban volt nála fegyver.”

Korábban maga Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, erre jött Magyar Péter, és a keddi fórumán Barcson kijelentette, a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel először a figyelmet az „őszinte beismerő vallomásra”.

Fotók és videók is bizonyítják egyébként, hogy a zakója alatt egy fegyvert viselt Ruszin-Szendi, kár is lett volna tagadni – olvasható a Riposton.