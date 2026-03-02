Szentkirályi Alexandra: Magyar embereket rabolnak el és kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe

Megdöbbentő dolgok történnek határon innen és túl – derül ki Szentkirályi Alexandra friss Facebook-bejegyzéséből és videójából. Míg több kárpátaljai magyart elraboltak az ukrán kényszersorozók, addig Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz azt mondja: nincs háború – mutat rá a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra: Aki azt mondja, nincs háború, hazudik, és a legnagyobb felelőtlenséget követi el Fotó: Máté Krisztián/Metropol

„Nincs háború. Ezt mondja Magyar Péter és Ruszin-Szendi annak a nyíregyházi születésű kárpátaljai magyarnak, akit a háza elől raboltak el ukrán kényszersorozók. Telefonon már nem érik el, az utolsó üzenetében azt írta családjának, hogy 14 ezer dollár kenőpénzért elengedik. Veres Balázs ráadásul mentálisan sérült, orvosi papírja volt arról, hogy nem alkalmas szolgálatra. De ez Ukrajnában már nem számít.

Balázs esete nem egyedi. A 22 éves Balog Lajost is elrabolták, miközben neki is felmentése volt a szolgálat alól a munkahelye miatt. Felesége várandós, és áprilisra van kiírva gyermekük születése. Ő is magyar állampolgár. A telefonját elkobozták, szülei és felesége leírhatatlan félelmet élnek át. Háború van.

Magyar embereket rabolnak el és kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe. Mindez pár kilométerre a határtól történik. Aki azt mondja, nincs háború, hazudik, és a legnagyobb felelőtlenséget követi el.”

– írta Szentkirályi Alexandra. Nézd meg a videót!