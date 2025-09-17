Magyarország miniszterelnöke reagált a legújabb Tisza-botrányra, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel felszerelkezve oktatta a párt propagandistáit.

Orbán Viktor: A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben

Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Majd így folytatta:

„Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete.

Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat!

A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont.”