Orbán Viktor: A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával

„Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta.”
Magyarország miniszterelnöke reagált a legújabb Tisza-botrányra, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel felszerelkezve oktatta a párt propagandistáit.
Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!
– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Majd így folytatta:
„Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete.
Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat!
A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont.”
