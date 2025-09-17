RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával

„Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta.”

Magyarország miniszterelnöke reagált a legújabb Tisza-botrányra, miszerint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel felszerelkezve oktatta a párt propagandistáit.

Orbán Viktor: A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben
Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában. Sem annak, aki oda hozta!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Majd így folytatta:
„Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete.
Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat!
A Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
