Orbán Viktor: Fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere.

Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént.

Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!