Orbán Viktor: Fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben

Orbán Viktor is reagált Ruszin-Szendi Romulusz botrányára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 15:58
Orbán Viktor Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartás

Nagy port kavart egy felvétel, amin azt lehet megfigyelni, hogy egy Tisza-párti fórumon Ruszin-Szendi Romulusz ruházata alatt oldalt, deréktájon kis, lapos dudor látszódik, ami egy szakértő szerint egy fél-automata pisztoly tokja lehet.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt valami nagyon dudorodik / Fotó: youtube.com

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált a sokakat felháborító esetre.

35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. 

Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. 

Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

