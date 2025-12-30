Magyar kamasz életéért harcoltak: 60 métert repült, majd közlekedési táblának csapódott

Bár egy egyszerű téli szüneti programnak indult, kis híján tragédiával végződött egy magyar kamaszfiú és osztrák haverja robogózása. A 15 éves helyi srác és a magyar fiú az ausztriai Welsben ruccant ki egy kis motorozásra, az egyik kereszteződésben azonban megtörtént a tragédia: a két kamasz összeütközött egy arra hajtó autóssal. Mind a két tinit újra kellett éleszteni, a két cimbora jelenleg is válságos állapotban fekszik a kórházban.

A két tini közel 60 métert repült a robogóval, a magyar kamasz pedig egy közlekedési táblának is nekicsapódott (Fotó: Anna Bizon / freepik.com – Képünk illusztráció)

60 métert repült a magyar kamasz

A robogót a 15 éves osztrák srác vezette, mögötte utasként utazott a magyar tini. Éppen a kereszteződésen akartak áthaladni, amikor a lámpás kereszteződésben egymásba rohantak egy 21 éves szerb fiatallal. Iszonyatos erővel ütköztek, a helyi rendőrök szerint ugyanis a becsapódás után a robogó közel 60 métert repült, majd az egyik fiú egyenesen egy közlekedési táblának csapódott.

Eddig ismeretlen okból, az autó és a robogó összeütközött a lámpás kereszteződésben. A robogó körülbelül 60 métert repült előre. A két tinédzser feltehetően szintén a levegőbe repült, az egyikük pedig egy közlekedési táblának ütközött

– közölte az esetről a rendőrség. Úgy tudni, hogy a szerencsétlenül járt magyar kamasz csapódott a jelzőtáblának, majd a fiú onnan – akárcsak a másik srác – egy közeli kerékpárútra zuhant, közel 20 méterre a szintén a betonba csapódó robogótól. A rendőrség szerint a két fiú ezután élettelenül terült el az aszfalton. A mentősök azonnal a helyszínre siettek, a két fiút újra kellett éleszteni. Úgy tudni, hogy a magyar kamasz sérült meg durvábban, a fiú életéért hosszan harcoltak először a mentősök, majd a kiérkező sürgősségi orvosok. Bár a hosszan tartó, emberfeletti harcnak köszönhetően visszahozták őket az életbe, az állapotuk válságos volt, így hamarosan mentőhelikoptert is hívtak a helyszínre. Az osztrák fiút végül földi, míg a nála is súlyosabban megsérült magyar tinit légi úton szállították kórházba.

Azt egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, de a Laumat szerint az autót vezető, könnyebben sérült szerb sofőr is sokkos állapotba került a történtek után. Hogy kiderítsék, mi is történt a tragikus másodpercekben, a helyi rendőrség most szemtanúkat keres. Ezért azt kérik, bárki, aki látta a balesetet, vagy éppen azt, hogy pontosan hogyan világítottak a jelzőlámpák a baleset idején, az értesítse az osztrák rendőrséget.