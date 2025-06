Halálos csapda: horrorbalesetet élt túl a magyar furgonos az osztrák autópályán

Mentők, tűzoltók és rendőrök rohantak szirénázva egy magyar furgonoshoz a minap Ausztriában, az A1-es autópályára. A 33 éves magyar sofőr ugyanis éppen az autópályán haladt komótosan a kora hajnali órákban Bécs felé, amikor a járműve egyik pillanatról a másikra meghibásodott Eggelsdorf közelében. Szerencsére nem a pályán állt meg, a sofőr még le tudta kormányozni a furgont a pályatestről és félre tudott állni a megállósávba. Bár ekkor még úgy tűnt, hogy a szerencsétlenségben szerencséje van, hamarosan kiderült: az egyszerű járműhiba és egy figyelmetlen sofőr kis híján a saját és utasa halálát okozta.

A magyar furgonos lerobbant, így félreállt az autópályán – ez az ártatlan manőver kis híján a vesztét okozta Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Lerobbant magyar furgonosba csapódott bele egy autós az osztrák autópályán

A férfi ugyanis a pálya szélén vesztegelt éppen, amikor a sötét hajnali órán a semmiből egy kocsi tűnt fel hirtelen. Ekkor viszont bekövetkezett minden lerobbant sofőr rémálma: a kocsi ugyanis nem lassított és nem kerülte ki őt, hanem egyenesen az út szélén álldogáló furgonba csapódott. Úgy tudni, hogy az ütközés ereje iszonyatos volt: nem csak a furgon, hanem a nekicsapódó kocsi is szinte totálkárosra tört. Az útszakaszra azonnal segítséget hívtak, a területet pedig rögtön lezárták, ugyanis a szinte mindenhol a két járműből leszakadó darabok és törmelékek hevertek az úton. Míg a tűzoltók az út letakarításán dolgoztak, a mentőknek is akadt munkája, nem is kevés: a baleset résztvevői közül ugyanis mindenki megsérült.

A Tips információi szerint a furgonban a sofőrön kívül ketten is utaztak: a 34 és 36 éves férfiak is megsérültek. Ahogyan a kocsiban utazókat is a mentők vitték el a helyszínről: a 60 éves gmündi sofőrt, és a mellette utazó 58 éves feleségét hordágyon tették be a rohamkocsiba, majd mindannyiukat egy helyre, a Wels-Grieskirchen Kórházba vitték. Azt, hogy pontosan hogy az osztrák sofőr hogyan és miért hajtott bele a magyarok kisbuszába, azt egyelőre nem tudni, de az bizonyos, hogy alkoholt nem fogyasztottak, mivel az autó, és a furgon sofőrjének alkoholtesztje negatív lett.