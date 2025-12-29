„Lehet, hogy már nem érek haza!” - szörnyű üzenetet hagyott hátra a 13 éves Márk
Épségben előkerült, de azóta újra szökésben van a 13 éves Márk, aki rémisztő üzenetet tett közzé az interneten: „Lehet, hogy már nem érek haza!”. A család meggyőződése, hogy a kamaszt bántalmazzák társai a gyermekotthonban. Az eltűnt fiú szerettei rettegésben élnek.
Mint arról a Metropol beszámolt, Zámbó Márk egy gyermekotthonból tűnt el hetekkel ezelőtt. A családjából 2024. őszén emelték ki, miután összeverekedett a nővérével és az édesanyjára is rátámadt. Az azóta eltelt egy év alatt többször is elszökött, de a leggyakrabban napokkal később visszatért vagy megtalálták. Az eltűnt fiú szerettei szeretnék megölelni Márkot.
Izabella, a 13 éves fiú édesanyja a Metropolnak elmondta: akármilyen probléma is volt a kamasz fia viselkedésével, szereti őt és hazavárja. A gyermekvédelmi rendszer működésének elsődleges célja egyébként is az, hogy a gyermek lehetőség szerint mihamarabb visszakerüljön a vér szerinti családjához.
Az eltűnt fiút hazavárják
Az aggódó szülő néhány nappal karácsony előtt kért segítséget szerkesztőségünktől. Az akkor ismét szökésben levő Márkért aggódott, miután a fiú közzétett egy posztot a világhálón: „Lehet, hogy már nem érek haza!”.
A cikkünk megjelenése után a tinédzser végre előkerült, de a család hiába könnyebbült meg, mert a fiú azóta újra ismeretlen helyen tartózkodik.
Annyit tudok Márktól, hogy az intézetben is állandóan konfliktusba keveredik az erősebbekkel, akiktől nyilván nem tudja magát megvédeni. Arra gyanakszom, hogy előlük menekül állandóan
– fogalmazott az aggódó szülő.
Izabella álma, hogy amennyiben Márk ismét életjelet ad magáról, a gyámhatóság megszünteti a családból való kiemelését.
A fiam velünk van a legjobb helyen. Mi minden segítséget megadunk neki. Nélküle nem teljes a világunk. Szeretném, ha tudná, hogy ránk bármikor számíthat!
- fejezte be az anya.
