„Lehet, hogy már nem érek haza!” - szörnyű üzenetet hagyott hátra a 13 éves Márk

Mint arról a Metropol beszámolt, Zámbó Márk egy gyermekotthonból tűnt el hetekkel ezelőtt. A családjából 2024. őszén emelték ki, miután összeverekedett a nővérével és az édesanyjára is rátámadt. Az azóta eltelt egy év alatt többször is elszökött, de a leggyakrabban napokkal később visszatért vagy megtalálták. Az eltűnt fiú szerettei szeretnék megölelni Márkot.

Az eltűnt fiú előkerült, de aztán újra megszökött Fotó: Olvasói

Izabella, a 13 éves fiú édesanyja a Metropolnak elmondta: akármilyen probléma is volt a kamasz fia viselkedésével, szereti őt és hazavárja. A gyermekvédelmi rendszer működésének elsődleges célja egyébként is az, hogy a gyermek lehetőség szerint mihamarabb visszakerüljön a vér szerinti családjához.

Az eltűnt fiút hazavárják

Az aggódó szülő néhány nappal karácsony előtt kért segítséget szerkesztőségünktől. Az akkor ismét szökésben levő Márkért aggódott, miután a fiú közzétett egy posztot a világhálón: „Lehet, hogy már nem érek haza!”.

A cikkünk megjelenése után a tinédzser végre előkerült, de a család hiába könnyebbült meg, mert a fiú azóta újra ismeretlen helyen tartózkodik.

Annyit tudok Márktól, hogy az intézetben is állandóan konfliktusba keveredik az erősebbekkel, akiktől nyilván nem tudja magát megvédeni. Arra gyanakszom, hogy előlük menekül állandóan

– fogalmazott az aggódó szülő.

Izabella álma, hogy amennyiben Márk ismét életjelet ad magáról, a gyámhatóság megszünteti a családból való kiemelését.

A fiam velünk van a legjobb helyen. Mi minden segítséget megadunk neki. Nélküle nem teljes a világunk. Szeretném, ha tudná, hogy ránk bármikor számíthat!

- fejezte be az anya.