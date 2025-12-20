"Lehet, hogy már nem érek haza" - Így üzent a 13 éves eltűnt kisfiú

Ismeretlen helyre távozott az egyik miskolci gyermekotthonból a 13 éves Zámbó Márk még november végén. A család tudomása szerint a fiú a fővárosban tartózkodik, de eddig nem sikerült a nyomára akadni. Izabella, a kamasz édesanyja attól tart, hogy Márk esetleg kárt tett magában, ugyanis a fiú a napokban közzétett egy posztot, melyben ez állt: Nem tudom, hazaérek-e még. Az eltűnt kisfiút hazavárják szerettei.

A 13 éves eltűnt kisfiú ráijesztett a családjára - Fotó: Olvasói

Az eltűnt kisfiú mindenkire ráijesztett

Márkék hatan vannak testvérek, és az anya elmondása szerint az otthoni hangulat kifejezetten idillikus, igaz, néha akadnak konfliktusok. Márk magatartása az iskolában sem mindig volt megfelelő, gyakran összeverekedett másokkal. A családból való kiemelését azután rendelték el, tavaly novemberben, hogy a 16 éves nővérével való vitája is tettlegességig fajult.

A családhoz került egy kiskutya, de megbeszéltük, hogy az állatot, bármennyire is aranyos, nem engedjük be a házba. A fiam ennek ellenére be akarta vinni, Marika pedig mondta neki, hogy nem ebben egyeztünk meg. Én csak a csörömpölésre és a zörgésre lettem figyelmes. Még az ablakot is betörték, Márkhoz ki is kellett hívnunk a mentőt. A sebét a kórházban varrták össze

– vallotta be az édesanya, és hozzátette: a fiú olykor vele is agresszív volt.

Így üzent Márk a világnak Fotó: Olvasói

Izabella azt is elmondta, hogy gyermeke nem először szökött meg az otthonból, de máskor rövid időn belül előkerült.

A gyámhivatali ügyintézővel többször beszéltem a fiam helyzetéről. Engem úgy tájékoztattak, hogy ki kellene mellé rendelni egy gyámot, de mivel gyakorlatilag folyamatosan szökésben van, ezt még nem tudták megtenni. Ebből következik, hogy jelenleg is én vagyok a törvényes képviselője

– magyarázta az édesanya.

Márk az eredeti tervek szerint karácsonyra hazautazhatott volna a családhoz, de most kérdés, mikor látják egyáltalán.

Se éjjelem, se nappalom. Márk a gyermekem, és akármit is tett, szeretem. A nővére sem haragszik rá. Csak bízni tudunk benne, hogy nem tett kárt magában és egyéb bajba sem került

– fejezte be Izabella.