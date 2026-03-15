Gyereksztárok az Oscar-díj színpadán: ők a valaha volt legfiatalabb jelöltek
A filmipar számos tehetséges színészt vitt a mozivászonra. Sokan közülük elég fiatalon elnyerték az Oscar-díjat.
Az Oscar-díj a legrangosabb díj, amit egy filmkészítő, színész bezsebelhet. Sokan már gyerekként azzal büszkélkedhettek, hogy fiatal koruk ellenére is jelölték őket, esetleg még haza is vihették a nekik szánt Oscar-díjat.
Az Oscar-díj legfiatalabb jelöltjei és nyertesei
Képzeld el, hogy még egy koktélt sem rendelhetsz legálisan, nem szavazhatsz és még autót sem vezethetsz — mégis Oscar-jelölést zsebelsz be. A filmvilágban az életkor nem számít. Az Oscar-díj jelöltjei között ugyanis nem ritkák a rendkívül fiatal színészek. Bár az úgynevezett „presztízsfilmek” gyakran felnőtteknek szóló témákat tárnak fel, időnként gyermekek is bekerülnek a történetek középpontjába, és ilyenkor egészen elképesztő alakításokat láthatunk. Mutatunk néhány nagyon fiatal Oscar-díjra jelölt színészpalántát, akik a legfiatalabb színészekként kerültek be a köztudatba.
1. Justin Henry
Justin Henry mindössze 8 évesen kapta meg az Oscar-jelölést a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában 1980-ban a Kramer vs. Kramer című filmben nyújtott alakításáért. Ezzel a teljesítménnyel máig ő minden idők legfiatalabb Oscar-jelölt színésze.
2. Quvenzhané Wallis
Quvenzhané Wallis mindössze 9 évesen kapott jelölést a legjobb női főszereplő kategóriában A messzi dél vadjai című filmben nyújtott alakításáért. A legérdekesebb tény, hogy mindössze 5 éves volt, amikor a szerepre jelentkezett, ezzel ő lett a legfiatalabb női Oscar-jelölt.
3. Mary Badham
Mary Badham 10 évesen kapta meg a filmes akadémia jelölését a legjobb női mellékszereplő kategóriában a Ne bántsátok a feketerigót című klasszikus filmben játszott Scout szerepéért.
4. Tatum O’Neal
Tatum O'Neal mindössze 10 évesen Oscar-díjat nyert, amikor a Papírhold című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját, így ő lett a történelem legfiatalabb Oscar-díjas színésze.
5. Abigail Breslin
Az Abigail Breslin által alakított karakter A család kicsi kincse című filmben igazi közönségkedvenccé vált. Abigail mindössze 10 éves volt, amikor Oscar-jelölést kapott, ezután pedig világhírnévre tett szert.
6. Anna Paquin
Anna Paquin szintén fiatalon lett sikeres: 12 évesen nyerte meg az Oscar-díjat A zongoralecke című filmben nyújtott szerepéért, annak ellenére, hogy korábban nem foglalkozott színészkedéssel.
7. Haley Joel Osment
A Hatodik érzék című film legendás mondata — „Halott embereket látok” — a fiatal Haley Joel Osment alakításával vált ikonikussá. A színész 11 éves volt, amikor Oscar-díjra jelölték.
8. Saoirse Ronan
Saoirse Ronan 13 évesen vált Oscar-jelöltté a Vágy és vezeklés című filmben nyújtott alakításáért. Később további jelöléseket is kapott a Brooklyn, a Lady Bird és a Kisasszonyok című filmekért is.
9. Jodie Foster
Jodie Foster 14 évesen kapott először Oscar-díj-jelölést A taxisofőr című filmben játszott szerepéért. Később kétszer is elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat A vádlottak és A bárányok hallgatnak című filmekben nyújtott alakításáért.
10. Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio 19 évesen kapott először Oscar-jelölést a What’s Eating Gilbert Grape című filmben nyújtott alakításáért. Bár később számos jelölést kapott, első Oscar-díját csak 2016-ban nyerte el a The Revenant című filmben alakított karakteréért.
11. Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence 20 évesen lett Oscar-díj-jelölt a A hallgatás törvénye című filmért. Később aztán Oscar-díjat is nyert A napos oldal című filmben nyújtott alakításáért – áll a PEOPLE magazin cikkében.
