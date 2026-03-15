RETRO RÁDIÓ

Gyereksztárok az Oscar-díj színpadán: ők a valaha volt legfiatalabb jelöltek

A filmipar számos tehetséges színészt vitt a mozivászonra. Sokan közülük elég fiatalon elnyerték az Oscar-díjat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 14:30
Oscar-díj Oscar-jelölés Oscar-díjas színészek

Az Oscar-díj a legrangosabb díj, amit egy filmkészítő, színész bezsebelhet. Sokan már gyerekként azzal büszkélkedhettek, hogy fiatal koruk ellenére is jelölték őket, esetleg még haza is vihették a nekik szánt Oscar-díjat.

Az Oscar-díj a filmipar legrangosabb elismerése, és sokan már egész fiatalon megtapasztalhatták, milyen érzés jelöltnek lenni
Fotó: Michael Buckner / Getty Images

Az Oscar-díj legfiatalabb jelöltjei és nyertesei

Képzeld el, hogy még egy koktélt sem rendelhetsz legálisan, nem szavazhatsz és még autót sem vezethetsz — mégis Oscar-jelölést zsebelsz be. A filmvilágban az életkor nem számít. Az Oscar-díj jelöltjei között ugyanis nem ritkák a rendkívül fiatal színészek. Bár az úgynevezett „presztízsfilmek” gyakran felnőtteknek szóló témákat tárnak fel, időnként gyermekek is bekerülnek a történetek középpontjába, és ilyenkor egészen elképesztő alakításokat láthatunk. Mutatunk néhány nagyon fiatal Oscar-díjra jelölt színészpalántát, akik a legfiatalabb színészekként kerültek be a köztudatba. 

1. Justin Henry 

Justin Henry mindössze 8 évesen kapta meg az Oscar-jelölést a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában 1980-ban a Kramer vs. Kramer című filmben nyújtott alakításáért. Ezzel a teljesítménnyel máig ő minden idők legfiatalabb Oscar-jelölt színésze

2. Quvenzhané Wallis 

Quvenzhané Wallis mindössze 9 évesen kapott jelölést a legjobb női főszereplő kategóriában A messzi dél vadjai című filmben nyújtott alakításáért. A legérdekesebb tény, hogy mindössze 5 éves volt, amikor a szerepre jelentkezett, ezzel ő lett a legfiatalabb női Oscar-jelölt. 

3. Mary Badham 

Mary Badham 10 évesen kapta meg a filmes akadémia jelölését a legjobb női mellékszereplő kategóriábanNe bántsátok a feketerigót című klasszikus filmben játszott Scout szerepéért.  

4. Tatum O’Neal 

Tatum O'Neal mindössze 10 évesen Oscar-díjat nyert, amikor a Papírhold című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját, így ő lett a történelem legfiatalabb Oscar-díjas színésze.

5. Abigail Breslin 

Az Abigail Breslin által alakított karakter A család kicsi kincse című filmben igazi közönségkedvenccé vált. Abigail mindössze 10 éves volt, amikor Oscar-jelölést kapott, ezután pedig világhírnévre tett szert.

6. Anna Paquin 

Anna Paquin szintén fiatalon lett sikeres: 12 évesen nyerte meg az Oscar-díjat A zongoralecke című filmben nyújtott szerepéért, annak ellenére, hogy korábban nem foglalkozott színészkedéssel. 

7. Haley Joel Osment 

A Hatodik érzék című film legendás mondata — „Halott embereket látok” — a fiatal Haley Joel Osment alakításával vált ikonikussá. A színész 11 éves volt, amikor Oscar-díjra jelölték. 

8. Saoirse Ronan 

Saoirse Ronan 13 évesen vált Oscar-jelöltté Vágy és vezeklés című filmben nyújtott alakításáért. Később további jelöléseket is kapott Brooklyn, a Lady Bird és a Kisasszonyok című filmekért is. 

9. Jodie Foster 

Jodie Foster 14 évesen kapott először Oscar-díj-jelölést A taxisofőr című filmben játszott szerepéért. Később kétszer is elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó díjat A vádlottak és A bárányok hallgatnak című filmekben nyújtott alakításáért.

10. Leonardo DiCaprio 

Leonardo DiCaprio 19 évesen kapott először Oscar-jelölést a What’s Eating Gilbert Grape című filmben nyújtott alakításáért. Bár később számos jelölést kapott, első Oscar-díját csak 2016-ban nyerte elThe Revenant című filmben alakított karakteréért.

11. Jennifer Lawrence 

Jennifer Lawrence 20 évesen lett Oscar-díj-jelölt a A hallgatás törvénye című filmért. Később aztán Oscar-díjat is nyert A napos oldal című filmben nyújtott alakításáért – áll a PEOPLE magazin cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
