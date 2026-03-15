Gyereksztárok az Oscar-díj színpadán: ők a valaha volt legfiatalabb jelöltek

Az Oscar-díj a legrangosabb díj, amit egy filmkészítő, színész bezsebelhet. Sokan már gyerekként azzal büszkélkedhettek, hogy fiatal koruk ellenére is jelölték őket, esetleg még haza is vihették a nekik szánt Oscar-díjat.

Az Oscar-díj legfiatalabb jelöltjei és nyertesei

Képzeld el, hogy még egy koktélt sem rendelhetsz legálisan, nem szavazhatsz és még autót sem vezethetsz — mégis Oscar-jelölést zsebelsz be. A filmvilágban az életkor nem számít. Az Oscar-díj jelöltjei között ugyanis nem ritkák a rendkívül fiatal színészek. Bár az úgynevezett „presztízsfilmek” gyakran felnőtteknek szóló témákat tárnak fel, időnként gyermekek is bekerülnek a történetek középpontjába, és ilyenkor egészen elképesztő alakításokat láthatunk. Mutatunk néhány nagyon fiatal Oscar-díjra jelölt színészpalántát, akik a legfiatalabb színészekként kerültek be a köztudatba.

1. Justin Henry

Justin Henry mindössze 8 évesen kapta meg az Oscar-jelölést a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában 1980-ban a Kramer vs. Kramer című filmben nyújtott alakításáért. Ezzel a teljesítménnyel máig ő minden idők legfiatalabb Oscar-jelölt színésze.

2. Quvenzhané Wallis

Quvenzhané Wallis mindössze 9 évesen kapott jelölést a legjobb női főszereplő kategóriában A messzi dél vadjai című filmben nyújtott alakításáért. A legérdekesebb tény, hogy mindössze 5 éves volt, amikor a szerepre jelentkezett, ezzel ő lett a legfiatalabb női Oscar-jelölt.

3. Mary Badham

Mary Badham 10 évesen kapta meg a filmes akadémia jelölését a legjobb női mellékszereplő kategóriában a Ne bántsátok a feketerigót című klasszikus filmben játszott Scout szerepéért.

4. Tatum O’Neal

Tatum O'Neal mindössze 10 évesen Oscar-díjat nyert, amikor a Papírhold című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb női mellékszereplő díját, így ő lett a történelem legfiatalabb Oscar-díjas színésze.

5. Abigail Breslin

Az Abigail Breslin által alakított karakter A család kicsi kincse című filmben igazi közönségkedvenccé vált. Abigail mindössze 10 éves volt, amikor Oscar-jelölést kapott, ezután pedig világhírnévre tett szert.