Összetört a család: gyógyíthatatlan agydaganattal küzd a 7 éves kislány

Egy új-zélandi család adományokat gyűjt, hogy teljesíthesse kislányuk kívánságait, miután egy rendkívül ritka és gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Odelia egy agresszív és gyorsan növekvő agydaganattal küzd Fotó: Illusztráció: pexels.com

Az agydaganat miatt a család jó emlékeket szeretne szerezni a kislánynak

A 7 éves Odelia Simonsennél május 4-én állapították meg a diffúz intrinsic pontine gliómát (DIPG), egy agresszív és gyorsan növekvő daganattípust, amely az agytörzsben alakul ki.

A diagnózis teljesen lesújtotta a családot. Odelia édesanyja, Melissa Simonsen elmondta, hogy a hír hallatán összetört a szívük. Hozzátette, lánya is tisztában van azzal, hogy daganat található az agyában, bár a betegség súlyosságát még nem érti teljes mértékben.

A kislány több mint három hete kezelés alatt áll az aucklandi Starship Gyermekkórházban, ahol sugárkezelést kap a daganat növekedésének lassítása érdekében. Az orvosok szerint várhatóan még mintegy hat hét terápiára lesz szüksége.

A család időközben adománygyűjtő kampányt indított a Givealittle oldalon. A kezdeményezés célja kettős, egyrészt enyhíteni szeretnék a kezelések és a mindennapi kiadások okozta anyagi terheket, másrészt szeretnék valóra váltani Odelia legnagyobb álmait és kívánságait.

Mindent megteszünk, amit csak a szíve kíván, és a lehető legszebb emlékeket szeretnénk megteremteni számára. Ugyanakkor nem adjuk fel a küzdelmet sem

– mondta az édesanya.

Melissa először május elején figyelt fel arra, hogy lánya szeme furcsán mozog, és gyakran oldalra döntötte a fejét, hogy jobban lásson. Az aggasztó tünetek miatt orvosi segítséget kértek.

A DIPG tünetei közé tartozhatnak a látászavarok, a fejfájás, a járási nehézségek, az egyensúly- és koordinációs problémák, az arcizmok gyengesége, valamint a beszéd-, rágási és nyelési zavarok. Emellett hányinger, hányás és a végtagok gyengesége is jelentkezhet.

A család reméli, hogy az adományok segítségével Odelia a kezelések mellett olyan élményekben részesülhet, amelyek örömet és boldog emlékeket adnak számára ebben a rendkívül nehéz időszakban - írja a People.