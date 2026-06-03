Azt hitte a stressz a baj, agresszív vérráktól szenved egy fiatal nő

Egy fiatal nő sokáig azt hitte, hogy a költözéssel, a házvásárlással és az új munkahelyével járó stressz okozza a furcsa tüneteit. A mellkasán megjelenő vörös kiütéseket, a kimerültséget és az éjszakai izzadást sem tartotta különösebben aggasztónak. Később azonban kiderült, hogy egy agresszív vérrák áll a háttérben.

A 25 éves nő nem is sejtette, hogy agresszív vérrákban szenved / Fotó: Freepik - illusztráció

A fogorvosa bátorítására derült ki a vérrák

A 27 éves Faith Hinitt életét végül a fogorvosa menthette meg, aki arra biztatta, hogy mielőbb keresse fel az orvosát és kérjen vérvizsgálatot. Az angol nő először a stressz számlájára írta a mellkasán megjelenő viszkető, vörös kiütéseket, hiszen éppen házat vásárolt és jelentős változások zajlottak az életében. Emellett rendkívüli fáradtságot, éjszakai izzadást és csípőfájdalmat is tapasztalt, amelyeket szintén a feszültségnek vagy a fogamzásgátló megváltoztatásának tulajdonított.

A fordulópontot az jelentette, amikor az ínygyulladása nem reagált a gyógyszerekre. Fogorvosa ekkor figyelmeztette, hogy szervezete nem úgy reagál a kezelésre, ahogyan az normális esetben várható lenne.

Két nappal később Faith a sürgősségi osztályon kötött ki, ahol a vérvizsgálatok után lesújtó diagnózist kapott: akut mieloid leukémiát (AML) állapítottak meg nála. Ez a leukémia egyik legagresszívebb formája, amely gyors lefolyású, ezért azonnali kezelést igényel.

A nőnél 2023. október 7-én állapították meg a betegséget. Azóta több kemoterápiás kezelésen esett át, majd 2024 szeptemberében őssejt-transzplantációt is kapott.

Jelenleg a második őssejt-transzplantációjára vár, amelytől azt reméli, hogy végleg remisszióba kerülhet. Bár a beavatkozás komoly megterhelést jelent, Faith bizakodó maradt.

„Ideges vagyok, mert ez egy nagyon nehéz kezelés, de közben izgatott is vagyok. Sokan írtak nekem a közösségi médiában, akik hasonló transzplantáción estek át, és tíz évvel később is remisszióban vannak. Ezek a történetek rengeteg erőt adnak” – mondta a The Sun cikkében.