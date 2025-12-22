Leonardo Di Caprio és Mick Hucknall: hollywoodi bulikirályok egykor és ma

Manapság sok híresség elég unalmasan él: az estéket matcha tea kortyolgatásával töltik, szépségmaszkkal az arcukon – ahelyett, hogy egy parti után hajnalban részegen tántorognának ki egy klubból! Leonardo DiCaprio és Mick Hucknall vajon kinőttek már a partizásból?

Mick Hucknall és Leonardo DiCaprio immár eltérő életmódot folytatnak

Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Leonardo DiCaprio az egyik legnagyobb parti-arc

Leonardo DiCaprio igyekszik bizonyítani, hogy továbbra is ő Hollywood egyik legkeményebb bulizója. A Titanic 51 éves sztárja a 25 év alatti barátnői és a reflektorfény iránti közönye miatt is ismert. Mindig sok nő lóg körülötte, a klubokban imádják, mert rengeteg pénzt költ, és kedves srác, akivel soha nincs semmi baj.

„Egy klassz bulin, a közösségben lehet az ember jókedvű, zene, tánc, pia által” – mondta Leo a The Sunnak.

Szeretem látni, amikor a vendégeim felhőtlenül vidámak; kiváltságos érzés, hogy segíthetek nekik ebben. De a bulijaimon készült fotók a trezorban vannak elzárva! Talán egyszer kiadom őket könyvben.

Leonardo DiCapriót mindig fiatal hölgykoszorú veszi körbe Fotó: Profimedia/Hot! magazin

Mick Hucknall vad korszakának vége

Leóval ellentétben van, aki már leállt, befejezte a partizást. A 40. születésnapját jelenleg turnéval ünneplő Simply Red vörös fürtű, bársonyos hangú énekese, Mick Hucknall a 80-as években playboyként élt, egy sor csodás színésznővel és topmodellel randizott, és naponta akár három nővel is szexelt!

Olyan voltam, mint egy gyerek az édességboltban

– állította a szupersztár 2010-ben a The Sunnak, amelynek az esküvője apropóján beszélt először őszintén az élete korábbi vad időszakáról.

„Csak jól akartam érezni magam, és ebbe a szex és a kokain is beletartozott, sőt a heroin meg a pia is. Aztán megismertem Gabriella Wesberryt, és általa előbb apa, majd férj lettem. Imádom az életemet, még ha ez egészen más is. Amikor nem koncertezem, a lányommal és a nejemmel vagyok, kutyát sétáltatok, horgászom. A vad korszakomnak vége, de nem is hiányzik. Boldogabb helyen vagyok most, mint valaha!”

Mick Hucknall vad korszaka véget ért Fotó: Profimedia/Hot! magazin

Női szakasz

Nem csak a férfiak szoktak féktelenül partizni! Erre jó példa Kate Moss, akit a 90-es évektől híressé tették a bulizásai is. A szupermodell maratoni partijai gyakran 24 órán át tartottak. Ez végül drogbotrányhoz vezetett, amely után több divatmárka is felmondott neki.