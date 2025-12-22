Leonardo Di Caprio és Mick Hucknall: hollywoodi bulikirályok egykor és ma
Számos világsztár a bulizós életmódjáról is közismert, a féktelen partikhoz pedig szex, drog és pia is jár. Van, aki már „kinőtte” ezt, de olyan is akad, mint például Leonardo DiCaprio, aki továbbra sem bír leállni!
Manapság sok híresség elég unalmasan él: az estéket matcha tea kortyolgatásával töltik, szépségmaszkkal az arcukon – ahelyett, hogy egy parti után hajnalban részegen tántorognának ki egy klubból! Leonardo DiCaprio és Mick Hucknall vajon kinőttek már a partizásból?
Leonardo DiCaprio az egyik legnagyobb parti-arc
Leonardo DiCaprio igyekszik bizonyítani, hogy továbbra is ő Hollywood egyik legkeményebb bulizója. A Titanic 51 éves sztárja a 25 év alatti barátnői és a reflektorfény iránti közönye miatt is ismert. Mindig sok nő lóg körülötte, a klubokban imádják, mert rengeteg pénzt költ, és kedves srác, akivel soha nincs semmi baj.
„Egy klassz bulin, a közösségben lehet az ember jókedvű, zene, tánc, pia által” – mondta Leo a The Sunnak.
Szeretem látni, amikor a vendégeim felhőtlenül vidámak; kiváltságos érzés, hogy segíthetek nekik ebben. De a bulijaimon készült fotók a trezorban vannak elzárva! Talán egyszer kiadom őket könyvben.
Mick Hucknall vad korszakának vége
Leóval ellentétben van, aki már leállt, befejezte a partizást. A 40. születésnapját jelenleg turnéval ünneplő Simply Red vörös fürtű, bársonyos hangú énekese, Mick Hucknall a 80-as években playboyként élt, egy sor csodás színésznővel és topmodellel randizott, és naponta akár három nővel is szexelt!
Olyan voltam, mint egy gyerek az édességboltban
– állította a szupersztár 2010-ben a The Sunnak, amelynek az esküvője apropóján beszélt először őszintén az élete korábbi vad időszakáról.
„Csak jól akartam érezni magam, és ebbe a szex és a kokain is beletartozott, sőt a heroin meg a pia is. Aztán megismertem Gabriella Wesberryt, és általa előbb apa, majd férj lettem. Imádom az életemet, még ha ez egészen más is. Amikor nem koncertezem, a lányommal és a nejemmel vagyok, kutyát sétáltatok, horgászom. A vad korszakomnak vége, de nem is hiányzik. Boldogabb helyen vagyok most, mint valaha!”
Női szakasz
Nem csak a férfiak szoktak féktelenül partizni! Erre jó példa Kate Moss, akit a 90-es évektől híressé tették a bulizásai is. A szupermodell maratoni partijai gyakran 24 órán át tartottak. Ez végül drogbotrányhoz vezetett, amely után több divatmárka is felmondott neki.
„Amióta elmúlt negyvenéves, Kate lenyugodott, naponta wellnessezik, jógázik” – mondta egy informátor a TMZ-nek. „Szeret a barátaival lógni, de divatbemutatókra jár, nem partikra.”
