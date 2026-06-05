Többszörösen körözött magyar férfit fogtak el Horvátországban

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Életvédelmi és Célkörözési Főosztály Célkörözési Osztálya a külföldön bujkáló magyar szökevények felkutatása és elfogása érdekében végez felderítést.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság márciusban kereste meg a KR NNI Célkörözési Osztályát az adócsalás és magánokirat-hamisítás miatt többéves jogerős szabadságvesztés büntetésre ítélt, 53 éves H. O. B. felkutatása és elfogása érdekében.

A felderítés során megállapították, hogy a jogerős ítélet mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága is európai elfogatóparancs alapján körözi a férfit egy folyamatban lévő eljárásban költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás miatt.

A három szervezet közötti együttműködés eredményeként olyan információk merültek fel, amelyek szerint Horvátországban bujkálhat. Ezt követően az NNI munkatársai felvették a kapcsolatot a horvát célkörözési nyomozókkal az ENFAST (Európai Célkörözési Egységek Hálózata) csatornáján keresztül.

A horvát nyomozók a Zadari Rendőrkapitányság munkatársaival együttműködve megállapították a férfi tartózkodási helyét, majd május 26-án Zadar városában fogták el. Hamis okmánnyal próbálta igazolni magát, ezért vele szemben Horvátországban is büntetőeljárás indult.

H. O. B. ellen az átadási eljárás még folyamatban van, Magyarország részére történő átadására az ORFK BF NEBEK közreműködésével a későbbiekben kerül sor - írja a Rendőrség.



