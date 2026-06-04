Schwab doktor elárulta az egészség titkát: „Sokkal kevesebbet kéne ennünk”
Dr. Schwab Richárd neves gasztroenterológus. Bringával jár a Fény utcai piacra, ahol összefutottunk vele. Schwab doktor megosztotta velünk kedvenc tavaszi receptjét is.
A Fény utcai piacon, heti biciklis bevásárlókörútján csatlakoztunk Dr. Schwab Richárd gasztroenterológushoz, akit - miután személyesen bemutatta és dedikálta 500 gramm zöldség mindennap, változatosan című könyvét,- elkísértünk, amíg beszerezte ebédre a család kedvenc spárgáját. Természetesen annak elkészítési módját is megkérdeztük tőle, csakúgy, mint a legfontosabb alaptételeket, amit az egészségünk érdekében mindannyian megtehetünk. A Schwab Kiskáté 5 pontja után, még a jó kis kecskesajt-lelőhelyet is megmutatta Schwab doktor. Sőt kiderült, hogy ő maga is sok halat eszik.
Schwab Richárdtól - a család kedvenc spárgájának megvásárlása közben - megtudtuk, hogy mik a leglényegesebb dolgok, amiket bárki megtehet, és már azzal sokat tesz a saját egészsége érdekében. Íme, az általunk Schwab Kiskáténak nevezett alaptételek!
Böjt, zöldség, sport, alvás, no alkohol - ez a kiskáté, de ami nagyon lényeges, hogy minél több zöldséget fogyasszunk. 500 gramm az irányadó, de ami ezen belül is lényeges, hogy minél változatosabb zöldségek legyenek
- ajánlotta a gasztroenterológus, aki végül elcsábult, és 3 különböző fajta spárgát is vásárolt.
A Fény utcában a piaci túrán megtudtuk azt is, mi a legfőbb civilizációs ártalom az ember egészségi állapotára nézve.
A civilizációs ártalmak nagy része a túltápláltságból adódik. Nincs igazi titok, hogy mi az, ami teljesen tilos, mi az, amit enni kell. Összességében sokkal kevesebbet kéne ennünk, persze, személyre szabottan. Magas vérnyomás esetén például az állati fehérjék csökkentése kulcsfontosságú. A legfontosabb az, hogy mindenből kevesebbet
-állítja a szakember.
Schwab doktornak mi is vittünk egy házi natúr, kézműves zöldség-gyümölcs csomagot. A tavaszi nyers zöldségkóstoló receptjét most megosztjuk, ahogyan eláruljuk azt is, hogyan készíti el a népszerű gasztroenterológus kedvenc zöldségét, a spárgát.
Tavaszi nyers zöldség-gyümölcs kóstoló Schwab doktornak
Hozzávaló
Eperlé
1 kg friss magyar eper
Zöldborsókrém
- 20 dkg zsenge borsó (készülhet főve is, babból is)
- 1 teáskanál tökmagkrém
- 1 teáskanál
- szezámkrém (Tahini)
- 1 kupaknyi tökmagolaj
- (Aki szereti, 1 gezerd fokhagyma)
- só
Nyers zöldségsaláta
- Céklalevél szárral
- 1 karalábé
- 1 paprika
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 citrom leve
- 1 lilahagyma
- pirított tökmag, szezámmag
- Pár szem aszalt áfonya
- só
Elkészítés
Eperlé
A megmosott, kicsumázott epret egy lábosban feltesszük főni, egy löttyintésnyi vízzel. Ha kiforrt az eper leve, leszűrjük egy kancsóba, majd üvegekbe töltve hűtőben tároljuk, amíg fel nem használjuk. Mesésen édes és finom, minden hozzáadott plusz nélkül hűsítő üdítő. (Az eperlé leszűrése után maradt gyümölcsvelőt összeturmixolva vagy megehetjük, vagy kis dobozban fagyasszuk le télire.)
Borsókrém
Mivel a zsenge, friss borsót sokan eszik nyersen, kifejtve a hüvelyéből, kipróbáltuk, hogy így készítünk belőle zöldséghez mártogatós krémet. (Akinek ez túl erős, főzze meg a borsót vagy a fehér, illetve a vörös babot, abból is készíthető.) A borsószemeket a tökmag- és szezámkrémmel és egy korty vízzel összeturmixoljuk nyersen, sózzuk (ízlés szerint), és hozzáadjuk a tökmagolajat, félig belekeverve. A cékla lila szárából vagdosunk a tetejére, plusz tökmagot is szórhatunk rá és pár szem aszalt vörös áfonyát.
Nyers zöldségsaláta
A cékla levelét szárastól, megmosva aprítsuk össze, tehetünk hozzá kockára vágott hámozott céklát, apróra vágott karalábét, paprikát, lilahagymát szeletelve. Sózzuk meg, forgassuk át az olívaolajat hozzáadva. Facsarjuk bele a citromlét és hagyjuk kicsit összeállni. Ennek a tetejére is rakhatunk aszalt gyümölcsdarabokat, pirított diót, mogyorót. Mennyei roppanós-ropogós, egészséges.
Így készíti a tökéletes spárgát Schwab doktor
Dr. Schwab Richárdtól megtudtuk, hogy egyik kedvenc étele a spárga. A gasztroenterológustól, miután 3 különböző fajta friss spárgát is vásárolt a piacon, azt is megkérdeztük, hogyan készíti el.
Csak egy kis olajon, sóval. Ennyi az egész. Imádom. Nagy spárgásak vagyunk, már az apámnak, a nagyapámnak is ez volt a kedvence
- adta meg az egyszerű receptet.
A doktor olyan élvezetesen mesélt róla, hogy útmutatása alapján elkészítettük mi is. Tényleg nagyon finom, jó szívvel ajánljuk! Tehetünk alá egy kis fokhagymát is, és a letört szárat sem kell kidobni, az kiváló spárgakrémlevesnek.
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