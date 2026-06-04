Schwab doktor elárulta az egészség titkát: „Sokkal kevesebbet kéne ennünk”

A Fény utcai piacon, heti biciklis bevásárlókörútján csatlakoztunk Dr. Schwab Richárd gasztroenterológushoz, akit - miután személyesen bemutatta és dedikálta 500 gramm zöldség mindennap, változatosan című könyvét,- elkísértünk, amíg beszerezte ebédre a család kedvenc spárgáját. Természetesen annak elkészítési módját is megkérdeztük tőle, csakúgy, mint a legfontosabb alaptételeket, amit az egészségünk érdekében mindannyian megtehetünk. A Schwab Kiskáté 5 pontja után, még a jó kis kecskesajt-lelőhelyet is megmutatta Schwab doktor. Sőt kiderült, hogy ő maga is sok halat eszik.

Schwab doktor bringával jár a piacra is (Fotó: Fodor Erika)

Schwab Richárdtól - a család kedvenc spárgájának megvásárlása közben - megtudtuk, hogy mik a leglényegesebb dolgok, amiket bárki megtehet, és már azzal sokat tesz a saját egészsége érdekében. Íme, az általunk Schwab Kiskáténak nevezett alaptételek!

Böjt, zöldség, sport, alvás, no alkohol - ez a kiskáté, de ami nagyon lényeges, hogy minél több zöldséget fogyasszunk. 500 gramm az irányadó, de ami ezen belül is lényeges, hogy minél változatosabb zöldségek legyenek

- ajánlotta a gasztroenterológus, aki végül elcsábult, és 3 különböző fajta spárgát is vásárolt.

@fodorerikastory Schwab doktorral piacoztunk a Fény utcában. A gasztroenterológus megmutatta kedvenc kecskesajt lelőhelyét, és beszerezte a családi kedvencnek számító spárgaadagot. Mi meg jegyzeteltük az egészséges életmód kiskátéját: böjt, zöldség, sport, alvás, no alkohol. +1 a napi 500 gramm zöldség, minél többféle.🌞 ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A Fény utcában a piaci túrán megtudtuk azt is, mi a legfőbb civilizációs ártalom az ember egészségi állapotára nézve.

A civilizációs ártalmak nagy része a túltápláltságból adódik. Nincs igazi titok, hogy mi az, ami teljesen tilos, mi az, amit enni kell. Összességében sokkal kevesebbet kéne ennünk, persze, személyre szabottan. Magas vérnyomás esetén például az állati fehérjék csökkentése kulcsfontosságú. A legfontosabb az, hogy mindenből kevesebbet

-állítja a szakember.

Schwab doktornak mi is vittünk egy házi natúr, kézműves zöldség-gyümölcs csomagot. A tavaszi nyers zöldségkóstoló receptjét most megosztjuk, ahogyan eláruljuk azt is, hogyan készíti el a népszerű gasztroenterológus kedvenc zöldségét, a spárgát.

Mi is vittünk nyers zöldségkóstolót Schwab doktornak (Fotó: Fodor Erika)

Tavaszi nyers zöldség-gyümölcs kóstoló Schwab doktornak

Hozzávaló

Eperlé

1 kg friss magyar eper

Nyers, zsenge borsókrém-mártogatós (Fotó: Fodor Erika)

Zöldborsókrém